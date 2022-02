Pressfocus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino w poprzednim sezonie podpadł władzom PSG, nie zdobywając ligowego tytułu. Tym razem paryżanie odpali na etapie 1/8 finału z Pucharu Francji. Szefostwo klubu nie do końca jest zadowolone z pracy Argentyńczyka, dlatego postawiło mu ultimatum. Jeżeli 49-latek nie poprowadzi zespołu do triumfu w Lidze Mistrzów, wyleci z Parc des Princes.

Mauricio Pochettino na cenzurowanym

Trener PSG usłyszał ultimatum od swoich przełożonych

W przypadku kolejnego niepowodzenia, cierpliwość Katarczyków się skończy

Co dalej z Pochettino?

Najnowsze doniesienia z Francji sugerują, że dni Mauricio Pochettino w PSG są policzone. Jak poinformowało Le Parisien, Argentyńczyk miał nawet usłyszeć ultimatum. Szefostwo klubu po ostatniej klęsce w Pucharze Francji podjęło ważną decyzję. W przypadku, kiedy paryżanie nie wygrają Ligi Mistrzów, 49-latek otrzyma wypowiedzenie.

Zadanie wydaje się arcytrudne. Wszystko przez najbliższy dwumecz z Realem Madryt w 1/8 finału. Dalej nie ma pewności, co ze zdrowiem Neymara, natomiast Lionel Messi jest cienie samego siebie od początku sezonu. Do tego Pochettino nie od dziś zarzuca się brak odpowiedniego dialogu z największymi gwiazdami zespołu.

Raporty mówią wprost – Pochettino nie ma wielkiego autorytetu w szatni, co czasem widać też gołym okiem na boisku. Co więcej, nie był w stanie przekonać do własnego projektu Kyliana Mbappe, który zapewne zasili Real Madryt w letnim okienku.

Wszystkie powyższe aspekty nie grają na korzyść aktualnego menadżera Paris Saint-Germain. O tym, że katarscy właściciele nie są zbyt cierpliwi, wcześniej przekonał się również Thomas Tuchel. Dziś klub króluje w Ligue 1, ale nadrzędnym celem jest właśnie triumf w europejskich rozgrywkach.

Man Utd przygląda się całej sytuacji

Tymczasem angielskie portale wytypowały już faworyta do zastąpienia Ralfa Rangnicka. Niemiec ma przejść do zarządu Man Utd zaraz po zakończeniu tegorocznych rozgrywek.

Gdyby Pochettino został zwolniony, Glazerowie ruszą na spotkanie z 49-latkiem, oferując mu przejęcie sterów ekipy z Old Trafford. Kontrakt Argentyńczyka wygasa dopiero w 2023 r., dlatego przy potencjalnym rozstaniu z PSG, szybki angaż w Anglii gra na korzyść paryżan.

Dziś Paris Saint-Germain ma 11 oczek przewagi nad drugim OGC Nice. Wywalczenie tytułu wydaje się niemal pewne, jednak mistrzostwem kraju Pochettino nie zdoła uratować swojej posady.

