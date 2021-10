The Sun donosi, że Antonio Conte zgodził się już na objęcie posady trenera Manchesteru United, jeżeli klub zwolni Ole Gunnara Solskjaera. W ten weekend Czerwone Diabły grają z Tottenhamem, a ich szkoleniowiec grać będzie o zachowanie posady.

Wydaje się, że dni Ole Gunnara Solskjaera na Old Trafford są już policzone. Włodarzy niezwykle zabolała historyczna porażka w Derbach Anglii z Liverpoolem (0:5) i mają już gotowy plan awaryjny. Zwrócili się do Antonio Conte, a The Sun w czwartek doniósł, że Włoch przyjął propozycję klubu. Jeżeli Solskjaer zostanie zwolniony, były szkoleniowiec Interu Mediolan przejmie jego zadania. Do tego może dojść już w sobotę. Wówczas Czerwone Diabły czeka wyjazd do Tottenhamu, a ewentualna porażka ma kosztować norweskiego trenera posadę.

Conte był dla klubu jednym z faworytów do zatrudnienia, obok Brendana Rodgersa, Zinedine’a Zidane’a i Erika ten Haga. Zatrudnienie Włocha ma wiele sensu według byłego snajpera Manchesteru United, Dimityra Berbatowa.

– Zrobił mistrza z Interu i zrobił mistrza z Chelsea. Conte ma opinię harującego, słyszałem o tym wielokrotnie. Był już w Anglii i zrobił to – wygrał Premier League. Wszyscy o nim mówią i być może piłkarze United potrzebują zwiększenia dyscypliny oraz świadomości, że albo będą robić to, czego chce szkoleniowiec, albo skończą na ławce – powiedział były bułgarski napastnik.

Conte ostatnio pracował w Interze, z którym zdobył mistrzostwo Serie A. Trener święcił też triumfy z Juventusem i Chelsea. Przez dwa lata prowadził też reprezentację Włoch.

