Man United chce gwiazdę PSG. Jest odpowiedź giganta

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

PSG nie chce sprzedać Fabiana Ruiza

Manchester United poszukuje nowego rozgrywającego w letnim oknie transferowym. Wśród priorytetów Rubena Amorima znalazł się Fabian Ruiz, który odgrywa pierwszoplanowa rolę w Paris Saint-Germain. 29-latek występuje w stolicy Paryża od 2022 roku, kiedy to przeniósł się z SSC Napoli za 22,5 mln euro.

Według najnowszych doniesień portalu „Caught Offside”, angielski klub może otrzymać poważny cios w swoich planach dotyczących pozyskania hiszpańskiego pomocnika. Paryżanie nie zamierzają sprzedawać swojej gwiazdy, a dodatkowo rozważają zaoferowanie atrakcyjnego kontraktu. Obecna umowa wychowanka Realu Betis obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Ruiz może mówić o niezwykle udanym okresie w swojej karierze. Po triumfie na Euro 2024 z reprezentacją Hiszpanii, pomocnik odegrał kluczową rolę w historycznym sezonie PSG, w którym klub zdobył potrójną koronę – mistrzostwo kraju, Puchar Francji oraz prestiżową Ligę Mistrzów. Czerwone Diabły rozważają złożenie konkretnej oferty, by sprowadzić do zespołu zawodnika, który narzuca tempo, ale wszystko wskazuje na to, że nie będzie to Fabian Ruiz.

Hiszpański rozgrywający łącznie w barwach PSG rozegrał 130 meczów, strzelił 12 goli i zanotował 21 asyst. Portal Transfermarkt.de wycenia Fabiana Ruiza na 40 mln euro.