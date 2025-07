PressFocus Na zdjęciu: Claude Goncalves

Edward Iordanescu: Nie mogę sobie pozwolić na utratę Goncalvesa

Legia Warszawa przechodzi przebudowę kadry. Już wiemy, że na stanowisku trenera Wojskowych będzie zasiadał Edward Iordanescu. Rumuński szkoleniowiec był pierwszym ruchem Michała Żewłakowa po powrocie do klubu. Teraz dyrektor sportowy zajmuje się budową składu. A ostatnie medialne doniesienia sugerują, że szeregi stołecznego zespołu może opuścić Claude Goncalves.

Temat możliwego odejścia portugalskiego pomocnika został poruszony przez samego Edwarda Iordanescu. Szkoleniowiec Legii Warszawa na łamach serwisu legia.net ogłosił, że nie może sobie pozwolić na stratę tego zawodnika. Rumun zdradził, że 31-latek jest dla niego niezwykle ważnym piłkarzem.

– To dla mnie bardzo ważny zawodnik i nie chcę go stracić. Mówię to całkowicie szczerze i bezpośrednio, żeby każdy to usłyszał – również on sam. Nie mogę sobie pozwolić na utratę Claude’a, to jasne. Proszę, przekażcie mu to ode mnie – powiedział Edward Iordanescu.

Claude Goncalves trafił do Legii Warszawa latem ubiegłego roku. Portugalczyk długo nie potrafił odnaleźć się w stołecznym zespole, ale końcówka sezon była udana w jego wykonaniu. 31-latek w minionej kampanii rozegrał 32 spotkania, w których strzelił dwa gole, a także zaliczył trzy asysty.