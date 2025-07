Man City chce wynagrodzić młodą gwiazdę. Nowa umowa na stole

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rico Lewis blisko nowego kontraktu w Manchesterze City

Manchester City kontynuuje działania mające na celu zabezpieczenie przyszłości największych talentów. Jednym z nich jest Rico Lewis. To wszechstronny obrońca, który negocjuje obecnie warunki nowej umowy z angielskim gigantem. Jak informuje niezawodny Fabrizio Romano, rozmowy są na zaawansowanym etapie i obie strony są optymistycznie nastawione do osiągnięcia porozumienia. Obecna umowa Lewica wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

20-letni Anglik ma za sobą imponujący sezon 2024/25, w którym wystąpił w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki. W drużynie Pepa Guardioli często pełnił kluczową rolę w najważniejszych meczach. Jego uniwersalność sprawia, że jest jednym z najcenniejszych młodych zawodników w Premier League. Jego nominalną pozycją jest prawa obrona, ale może występować także na lewej flance oraz jako defensywny pomocnik.

Co więcej, Rico Lewis ma już za sobą pięć występów w reprezentacji Anglii. Z punktu widzenia samego zawodnika, nie ma obecnie wielu powodów, by szukać wyzwań poza Manchesterem City. To jeden z największych klubów na świecie i regularnie walczy o wszystkie możliwe trofea. Fachowy serwis Transfermarkt.de wycenia młodego gwiazdora na kwotę 40 milionów euro. Anglik ma wszelkie warunki, by stać się jednym z czołowych angielskich defensorów na świecie.