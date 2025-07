Juventus sprowadzi skrzydłowego z Premier League. Ujawniono szczegóły

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Jadon Sancho o krok od transferu do Serie A

Juventus Turyn chce w letnim oknie transferowym wzmocnić ofensywę. Na celowniku włoskiego klubu znalazł się Jadon Sancho. 25-letni Anglik jest bliski przenosin do Serie A, a Stara Dama przedstawiła propozycję długoterminowego kontraktu. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea. Londyńczycy nie zdecydowali się jednak na wykup zawodnika z Manchesteru United.

Po zakończeniu sezonu Sancho wrócił na Old Trafford, lecz wiele wskazuje na to, że jego przyszłość w barwach Czerwonych Diabłów dobiegła końca. Ruben Amorim nie widzi miejsca dla skrzydłowego w swoim projekcie. Klub otwarcie zasygnalizował gotowość do sprzedaży zawodnika.

Włosi zaproponowali Anglikowi kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Roczne wynagrodzenie zawodnika ma wynieść 5 milionów euro plus dodatkowe premie, co oznacza istotną redukcję w porównaniu do jego obecnej pensji na Old Trafford. Sancho jest jednak gotów na ustępstwa finansowe, by odbudować swoją karierę w nowym otoczeniu.

Sancho w trakcie kariery reprezentował również barwy Borussii Dortmund. W Bundeslidze rozegrał blisko 120 meczów, natomiast na poziomie Premier League uzbierał 89 występów. Teraz skrzydłowy spróbuje sił w nowej lidze. Jego dotychczasowy kontrakt w Manchesterze United obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.