Chelsea wybrała trenera. Niespodziewana długość kontraktu

Chelsea niespodziewanie zwolniła Mauricio Pochettino i zaczęła poszukiwania nowego trenera. Jak informuje Fabrizio Romano, szkoleniowcem The Blues zostanie Enzo Maresca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Enzo Maresca zastąpi Mauricio Pochettino w Chelsea

Kilka dni temu Chelsea podjęła zaskakującą decyzję o zwolnieniu Mauricio Pochettino. The Blues nie zanotowali najlepszego sezonu 2023/2024, ale w ostatnim czasie drużyna zaczęła notować naprawdę dobre wyniki. Mimo tego władze klubu nie miały litości dla argentyńskiego szkoleniowca.

Klub ze Stamford Bridge momentalnie rozpoczął poszukiwania nowego trenera. Media przez kilka dni wymieniały różnych kandydatów, uwzględniając w tym gronie nawet Xaviego Hernandeza. Takie wieści przekazał Pedro Almeida.

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że szkoleniowcem Chelsea zostanie Enzo Maresca, dotychczasowy trener Leicester City. Włoch w sezonie 2023/2024 poprowadził Lisy do awansu do Premier League, ale w najwyższej klasie rozgrywkowej poprowadzi innych zawodników.

Fabrizio Romano użył w tej sprawie słynnego “here we go”, co oznacza, że zakontraktowanie 44-latka można uznać za niemal przesądzone. Dziennikarz ujawnia także szczegóły zaskakującej umowy, która ponoć ma obowiązywać aż do 2029 roku.

Warto również dodać, że Chelsea będzie musiała zapłacić Leicester rekompensatę za przejęcie szkoleniowca. To trudna sytuacja dla klubu z King Power Stadium, bo świeżo po awansie musi martwić się znalezieniem jakościowego następcy Enzo Mareski.

