Chelsea planuje transfer gwiazdy. Na radarze nie tylko Vinicius

Chelsea przymierza się do hitowego transferu. Zamierza wzmocnić ofensywę nazwiskiem z najwyższej półki. Na celowniku znajduje się Rafael Leao z Milanu - informuje Ekrem Konur.

Chelsea na początku 2026 roku zdecydowała się na duży wstrząs w klubie. Z posadą szkoleniowca pożegnał się Enzo Maresca, a zastąpił go Liam Rosenior. Nowy menedżer ma już za sobą spotkanie w sprawie kadry oraz potencjalnych wzmocnień. Angielski gigant jest łączony z dużymi nazwiskami, co sugeruje, że ponownie ruszy na rynek w poszukiwaniu jakościowych piłkarzy. Celem jest sprowadzenie nowej gwiazdy do ofensywy.

Nie bez powodu The Blues mają na liście życzeń Viniciusa Juniora, który być może opuści po sezonie Real Madryt. Jego przyszłość na Santiago Bernabeu wcale nie jest przesądzona, a wszystko to za sprawą wygasającej w 2027 roku umowy oraz rozczarowującej formy. Na transfer Brazylijczyka Chelsea musiałaby wyłożyć ponad 150 milionów euro, dlatego w obecnej chwili trudno sobie wyobrazić jego realizację.

Znacznie bardziej prawdopodobny jest krok w kierunku pozyskania Rafaela Leao. Jest on przymierzany do przenosin na Stamford Bridge od bardzo dawna i wreszcie może się to udać.

Gwiazdor Milanu ma przed sobą rozmowy w sprawie nowej umowy. Jeśli nie będą przebiegać po myśli, realną opcją stanie się jego sprzedaż. Włoski klub mógłby na tym ruchu zarobić nawet 75 milionów euro, choć za priorytet traktuje kontynuowanie współpracy z zawodnikiem.

Leao w obecnym sezonie uzbierał siedem bramek oraz asystę w 13 meczach. Na starcie kampanii pauzował z powodu urazu łydki.