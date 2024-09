Chelsea i Kepa z ciekawymi uzgodnieniami, wyciekły wieści

Chelsea w sierpniu wypożyczyła Kepę Arrizabalagę do Bournamouth. Tymczasem według informacji "The Athletic" klub z Londynu chwile wcześniej przedłużył kontrakt z Hiszpanem.

Źródło: The Athletic

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga ma klauzulę odstępnego w umowie z Chelsea

Chelsea w trakcie letniego okna transferowego zgodziła się na wypożyczenie Kepy Arrizabalagi do Bournemouth. Zanim jednak do tego doszło, to stołeczny klub zdecydował się na parafowanie nowej umowy z Hiszpanem. Kulisy ujawnił natomiast “The Athletic”.

Źródło twierdzi, że zawodnik, decydując się na nowy kontrakt z Chelsea zgodził się na obniżkę swojego wynagrodzenia. Cześć natomiast tego zobowiązania w trakcie wypożyczenia Kepy musi opłacać ekipa z Dean Court.

“The Athletic” jednocześnie twierdzi, że w kontrakcie bramkarza została wpisana atrakcyjna klauzula odstępnego. Wynosi pięć milionów funtów. Aby jednak mogła być ta opcja uaktywniona, to musi zostać spełnionych kilka łatwi osiągalnych warunków.

Hiszpański bramkarz to 13-krotny reprezentant Hiszpanii. Kepa w swoim CV ma wiele klubów. Tymczasem w poprzedniej kampanii reprezentował barwy Realu Madryt. Wcześniej natomiast występował w Athletic Bilbao, czy Realu Valladolid.

W tym sezonie bramkarz wystąpił jak na razie w jednym spotkaniu, w którym puścił dwie bramki. W najbliższy weekend Kepa może natomiast zaliczyć ciekawy mecz, bo rywalem Bournemouth będzie Chelsea. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 21:00. Obie ekipy powalczą o swoje drugie zwycięstwo w sezonie.

