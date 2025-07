Man United interesuje się Nkunku. Chelsea podała cenę

Christopher Nkunku znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Z informacji serwisu The Mirror wynika, że Chelsea dokonała wyceny. Londyńczycy chcą zarobić 35 milionów funtów.

Christopher Nkunku

35 milionów funtów – taką kwotę musi zapłacić Man United za Nkunku

Manchester United przechodzi rewolucję kadrową przed nowym sezon. Wszystko przez koszmarny sezon, jaki mają za sobą. Czerwone Diabły zajęły dopiero 15. miejsce w Premier League, przez co nie zobaczymy ich w europejskich pucharach. Latem przeprowadzili już jeden transfer, a do zespołu trafił Matheus Cunha. Niebawem na Old Trafford mają zawitać kolejni piłkarze.

W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się między innymi Christopher Nkunku. Francuz od dawna przymierzany jest do zmiany barw klubowych, ponieważ Chelsea nie uwzględnia go w planach na przyszłość. Ponadto drużyna z Londynu sprowadziła nowych graczy ofensywnych takich jak Liam Delap czy Joao Pedro.

Chelsea ze względu na zainteresowanie Manchesteru United postanowiła wycenić Nkunku. The Mirror informuje, że kluby, które chcą pozyskać reprezentanta Francji, muszą zapłacić 35 milionów funtów. Oprócz 20-krotnego mistrza Anglii transfer piłkarza rozważa także Bayern Monachium.

Nkunku trafił do Chelsea latem 2023 roku z RB Lipsk za 60 milionów euro. Jego pobyt w Anglii nie należy jednak do udanych. Ofensywny pomocnik często nękany jest przez mniejsze bądź większe kontuzje. W efekcie rozegrał tylko 60 spotkań, zdobywając 18 goli.

Podopieczni Enzo Mareski obecnie przebywają w USA, gdzie walczą w Klubowych Mistrzostwach Świata. O awans do finału zmierzą się z rewelacją rozgrywek, czyli brazylijskim Fluminense.