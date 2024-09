fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior i Rodrygo

Rodrygo może pożegnać Real Madryt

Real Madryt według najnowszych doniesień mediów pracuje już nad opracowywaniem planów na kolejne sesje transferowe. Jednocześnie władze klubu obmyślają plan, jak sfinalizować transakcję z udziałem Floriana Wirtza, znajdującego się na radarze Królewskich. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Niemiecki zawodnik znajduje się na liście życzeń kilku dużych europejskich ekip. Mimo że jest wyceniany na 130 milionów euro. W poprzedniej kampanii był motorem napędowym Bayeru Leverkusen, który wygrał mistrzostwo Bundesligi. Zawodnik przyczynił się też do wygrania Pucharu Niemiec przez Aptekarzy.

Jedna z opcji to wymiana między klubami

Źródło przekonuje, że niemiecki rozgrywający jest postrzegany jako jeden z ważniejszych celów transferowych Realu na lato 2025 roku. Aby taki transfer mógł jednak dojść do skutku, to najpewniej jedna z gwiazd stołecznej ekipy musiałaby zostać sprzedana. Fichajes.net przekonuje, że możliwa może być także wymiana zawodników, w którą miałby zostać włączony Rodrygo. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 110 milionów euro.

W każdym razie, aby doszło do wymiany graczy, to chętny na takie rozwiązanie musi być piłkarz Los Blancos. Tymczasem wygląda na to, że Rodrygo nie jest przekonany do pomysłu związanego z opuszczeniem Realu. 23-letni napastnik zadomowił się w Madrycie i nie myśli o zmianach w swoim życiu.

Jasne jest natomiast, że najbliższe okna transferowe mogą być bardzo ciekawe zarówno dla Wirtza, jak i dla Rodrygo. Brazylijczyk w tym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę.

