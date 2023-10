Bukayo Sako doznał kontuzji w trakcie spotkania Arsenalu z RC Lens. W tej sprawie głos zabrał Gabriel Agbonlahor, który w rozmowie z "Football Insider" zaatakował Mikela Artetę, twierdząc, że to on ponosi odpowiedzialność za uraz Anglika.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bukayo Saka doznał kontuzji w trakcie meczu Arsenalu z RC Lens

Anglik w ostatnim czasie zmagał się z urazami, a Mikel Arteta go nie oszczędzał

Głos w tej sprawie zabrał Gabriel Agbonlahor, który zrzucił winę na Hiszpana

Gabriel Agbonlahor: odpowiedzialność jest po stronie trenera

Arsenal we wtorek poniósł niespodziewaną porażkę z RC Lens w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Mikel Arteta miał sporo powodów do zmartwień po meczu, bowiem dodatkowo kontuzji w trakcie tej rywalizacji nabawił się Bukayo Saka. Sytuacja zdrowotna angielskiego zawodnika nie wygląda dobrze.

Gwiazdor Arsenalu w ostatnich tygodniach narzekał na różne urazy, a mimo to Mikel Arteta go nie oszczędzał. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Gabriel Agbonlahor. Były angielski piłkarz twierdzi, że odpowiedzialność za kontuzję Saki ponosi właśnie szkoleniowiec “Kanonierów”.

– Powinien odpocząć w weekend przeciwko Bournemouth. Bez urazy, ale jeśli jesteś Arsenalem i nie dajesz mu okazji do odpoczynku w takim meczu, to jak ty budowałeś skład? Mowa o drużynie, w której są Fabio Vieira, Reiss Nelson, Emile Smith-Rowe i Eddie Nketiah. Nie można grać w tylu spotkaniach i liczyć na to, że nie złapiesz urazu – przyznał.

– Nawet przy wyniku 3:0 wciąż go trzymał na boisku. Po prostu go zdejmij po drugim golu. Grał 76 minut, choć już miał mały problem. To bardzo dziwne ze strony Artety. Dostawał od Saki sygnały, teraz będzie pauzował minimum kilka tygodni, może miesiąc. To złe wieści. Sam odniosłem taki uraz, też zagrywając piętą. To może być tylko ścięgno w udzie. Odpowiedzialność jest po stronie trenera – dodał.

