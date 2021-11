Niespodziewany kandydat na trenera Manchesteru United

PressFocus Na zdjęciu: Steve Bruce

Według The Athletic, Steve Bruce chętnie podjąłby się wyzwania prowadzenia Manchesteru United. Były kapitan Czerwonych Diabłów jest przekonany, że mógłby ustabilizować sytuację w drużynie.

Manchester United kontynuuje poszukiwania nowego szkoleniowca

Do tablicy zgłosił się zwolniony niedawno z Newcastle United Steve Bruce

Były kapitan Czerwonych Diabłów uważa, że mógłby ustabilizować sytuację w drużynie

Steve Bruce gotowy do trenowania Manchesteru United

Wiele wskazuje na to, że zarząd Manchesteru United nie miał gotowego planu, zwalniając Ole Gunnara Solskjaera. Od soboty liczba nazwisk związanych z przejęciem zespołu z Old Trafford zwiększa się z godziny na godzinę. The Athletic informuje, że swoją gotowość do nowego wyzwania podjął dość nieoczywisty kandydat.

Steve Bruce zakomunikował Manchesterowi United, że jest chętny do przejęcia schedy po Solskjaerze. 60-latek jest przekonany, że byłby w stanie ustabilizować sytuację w zespole i uspokoić nastroje w szatni. Za tą kandydaturą przemawia fakt, że Anglik jako piłkarz był kapitanem Czerwonych Diabłów. Reprezentował zespół przez niemal dziewięć lat.

Z drugiej strony, jego dotychczasowa trenerska kariera nie pokazuje, by mógł być postrzegany jako jeden z największych fachowców – a to właśnie kogoś tego pokroju potrzebuje obecnie Manchester United. Steve Bruce jest trenerem od 1998 roku. Miał pod swoimi skrzydłami, między innymi, Sheffield United, Huddersfield, Crystal Palace czy Aston Villę. Jego ostatnim miejscem zatrudnienia było Newcastle. Nowi właściciele pożegnali się jednak z Anglikiem miesiąc temu, a sam 60-latek zostawił Sroki w strefie spadkowej.

W obecnej sytuacji Czerwonych Diabłów, nie można wykluczać żadnego nazwiska. Tym samym Bruce dołączył do listy, na której znajdują się już, między innymi, Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane czy Erik ten Hag.

Villarreal Manchester United 2.90 3.55 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. listopada 2021 12:01 .

