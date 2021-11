PressFocus Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer został zwolniony z funkcji szkoleniowca Manchesteru United po porażce z Watfordem (1:4). Norweg opublikował wideo, w którym emocjonalnie żegna się ze swoim ukochanym klubem.

Ole Gunnar Solskjaer przestał pełnić funkcję trenera Czerwonych Diabłów po sobotniej porażce ligowej

Norweg pracował w klubie przez 2,5 roku

Manchester United dał mu szansę na pożegnanie z fanami w formie wideo

Solskjaer: nadszedł czas, bym odsunął się na bok

Zwolnienie Ole Gunnara Solskjaera wisiało w powietrzu od dobrych kilku tygodni, ale doszło do niego dopiero w zeszłą sobotę. To wtedy Manchester United we wstydliwy sposób przegrał z Watfordem (1:4). Choć Norweg pożegnał się z pracą w klubie swych marzeń, między obiema stronami trudno doszukiwać się złej krwi. Po ogłoszeniu swej decyzji Manchester United opublikował na swoim twitterowym koncie wideo, w którym Solskjaer emocjonalnie żegna się z kibicami.

– Wiecie, co ten klub dla mnie znaczy i co chciałem w nim osiągnąć dla instytucji, fanów, graczy i sztabu. Chciałem, byśmy wykonali kolejny krok, walczyli o mistrzostwo Premier League, trofea. To jedyna słuszna droga. Chcę to z siebie wyrzucić. Wychodzę frontowymi drzwiami, bo myślę, że każdy wie, iż dałem z siebie wszystko dla tego klubu. On oznacza dla mnie wszystko i dobrze do siebie pasowaliśmy, ale niestety nie byłem w stanie zapewnić potrzebnych nam wyników. To czas, bym się odsunął – powiedział norweski szkoleniowiec.

48-latek następnie wyraził pełne wsparcie dla Michaela Carricka, który pełni funkcję tymczasowego szkoleniowca. Solskjaer pracował w Manchesterze United od marca 2019 roku. Poprowadził zespół w 149 spotkaniach, notując średnią 1,79 punktu na mecz. Nie udało mu się sięgnąć z Czerwonymi Diabłami po żadne trofeum.

