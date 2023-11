Jak poinformował Fabrizio Romano na portalu X brazylijski napastnik wrócił do zajęć i trenuje z zespołem. Gabriel Jesus ma być do dyspozycji selekcjonera na najbliższy mecz.

Gabriel Jesus

Gabriel Jesus jest już w pełni zdrowy i trenuje razem z reprezentacją Brazylii

Gwiazda Arsenalu będzie do dyspozycji selekcjonera na najbliższy mecz przeciwko Argentynie

26-latek miał przerwę od gry przez niespełna miesiąc czasu

Gabriel Jesus może zagrać przeciwko Argentynie

Gabriel Jesus był wyłączony z gry i udziału w treningach ze względu na kontuzję uda. Brazylijczyk podczas meczu Ligi Mistrzów z Sevillą opuścił boisku w 80 minucie spotkania ze względu na uraz. Po niespełna miesiącu wrócił do treningów z zespołem. Z informacji, które przedstawił Fabrizio Romano wynika, że napastnik wziął udział w sesji treningowej reprezentacji Brazylii. Co za tym idzie będzie do dyspozycji Fernando Diniza w nadchodzącym meczu przeciwko Argentynie. Spotkanie w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 zostanie rozegrane w nocy 22 listopada.

Reprezentacja Brazylii na ten moment zajmuje 5. miejsce w grupie z dorobkiem 7 punktów. Pięciokrotni zdobywcy Pucharu Świata mają na koncie już dwie porażki z rzędu. W obu przypadkach polegli na wyjeździe. Najpierw z Urugwajem 0-2, a przed kilkoma dniami przegrali 1-2 z Kolumbią.

Gabriel Jesus w tym sezonie zagrał w 11 meczach, w których zdobył 4 bramki i zanotował jedną asystę. Do Arsenalu trafił przed rokiem z Manchesteru City.