Barcelona planuje nowy kontrakt dla gwiazdora, ale Chelsea nie odpuszcza!

Kounde na dłużej w Barcelonie? Klub szykuje nową umowę

FC Barcelona nie zamierza ryzykować utraty Julesa Kounde, który stał się jednym z filarów defensywy Blaugrany w tym sezonie. 26-letni obrońca rozegrał aż 46 meczów, z czego 43 jako podstawowy zawodnik, zdobywając trzy bramki i zaliczając osiem asyst. Mimo że Kounde nie jest nominalnym prawym obrońcą, doskonale odnajduje się na tej pozycji, zyskując uznanie jako jeden z najlepszych na swojej pozycji w Europie.

Jak donosi dziennikarz Miguel Rico, Barcelona planuje zaproponować Kounde nowy kontrakt, by zabezpieczyć jego przyszłość w klubie. Blaugrana w ostatnich miesiącach przedłużyła umowy z takimi graczami jak Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Inigo Martinez. Teraz przyszedł czas na Kounde, którego obecna umowa obowiązuje do lata 2027 roku.

Klub nie chce dopuścić do sytuacji, w której Francuz mógłby odejść z zespołu za małe pieniądze w związku z kończącym się kontraktem. Tym bardziej że zainteresowanie obrońcą ponownie wykazuje Chelsea, co dodatkowo motywuje władze Blaugrany do szybkiego działania.

Sytuacja wygląda obiecująco, ponieważ sam zawodnik wyraża chęć pozostania w Barcelonie i podpisania nowej umowy. Jeśli klub upora się z problemami związanymi z Finansowym Fair Play, negocjacje nie powinny napotkać większych przeszkód. Co więcej, Barcelona planuje latem wzmocnić pozycję prawego obrońcy, ale raczej w formie wsparcia dla Kounde niż jako jego zastępstwo.