Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard na dłużej w Arsenalu?

Arsenal FC ściągnął Leandro Trossarda z Brighton & Hove Albion w połowie sezonu 2022/23 za 24 miliony euro. Belg od samego początku miał pozytywny wpływ na drużynę. W klubie chcą zatrzymać 29-letniego snajpera na dłużej i prowadzi rozmowy na temat nowej umowy, która miałaby obejmować poprawę jego obecnej pensji wynoszącej 90 tysięcy funtów tygodniowo.

Choć Trossard jest niewątpliwie wartościowym zawodnikiem, niektórzy kibice Kanonierów mogą mieć obawy, czy teraz jest odpowiedni moment na przedłużenie jego kontraktu, zwłaszcza że forma belgijskiego napastnika nie jest w tej chwili na najwyższym poziomie. Według “Daily Mail”, londyński klub planuje zaproponować piłkarzowi nowe warunki umowy przed końcem bieżącego sezonu.

Co istotne, 41-krotny reprezentant Belgii cieszy się dużym zaufaniem Mikela Artety. Czas pokaże, jak potoczą się negocjacje Arsenalu z Trossardem, biorąc pod uwagę możliwą zmianę na stanowisku dyrektora sportowego. Spekuluje się, że z zespołem The Gunners ma pożegnać się Edu. W obecnym sezonie Belg rozegrał 15 meczów, w których zdobył dwie bramki i dołożył jedną asystę.