Arsenal ma poważny kłopot. Ważny zawodnik kontuzjowany

Arsenal musi poradzić sobie bez jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. William Saliba będzie wyłączony z gry na około miesiąc – podaje francuski dziennik "L’Equipe".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

William Saliba kontuzjowany. Dłuższa przerwa obrońcy

Arsenal rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa nad Manchesterem United (1:0) oraz efektownej wygranej z beniaminkiem Leeds United (5:0). Przed przerwą reprezentacyjną Kanonierzy musieli jednak uznać wyższość Liverpoolu, przegrywając na Anfield Road (0:1) w hicie 3. kolejki Premier League.

Spotkanie w Liverpoolu miało dodatkowo dramatyczny przebieg dla Williama Saliby. Już w piątej minucie francuski obrońca musiał opuścić murawę z powodu kontuzji stawu skokowego, a w jego miejsce wszedł Hiszpan Cristhian Mosquera.

Jak poinformowało „L’Equipe„, uraz Saliby wykluczył go nie tylko z gry w klubie, ale również z wrześniowych meczów reprezentacji Francji. Didier Deschamps zdecydował się powołać w jego miejsce Benjamina Pavarda. Według doniesień, selekcjoner nie zamierza brać Saliby pod uwagę także na październikowe eliminacje do mistrzostw świata 2026 przeciwko Azerbejdżanowi i Islandii.

Prognozy mówią o przerwie potrwa od trzech do czterech tygodni. Oznacza to, że obrońca Arsenalu opuści ligowe starcia z Nottingham Forest, Manchesterem City oraz inauguracyjny mecz fazy ligowej Ligi Mistrzów przeciwko Athletikowi Bilbao. Kanonierzy liczą, że Francuz zdąży wrócić do pełni sił na hitowe spotkanie z Newcastle United zaplanowane pod koniec września.