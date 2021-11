Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte wrócił na ławkę trenerską. Włoch jako nowe miejsce pracy wybrał Tottenham. Co przekonało do go objęcia londyńczyków?

Antonio Conte zabrał głos na temat dołączenie do Tottenhamu

Trener londyńczyków wytłumaczył dlaczego nie zgodził się na dołączeni do zespołu już w czerwcu

Włoch zdradził także czym skusił go prezes Tottenhamu

Conte potrzebował chwili wytchnienia

Na początku listopada Antonio Conte zastąpił Nuno Espirito Santo w roli trenera Tottenhamu. Włoch był już wcześniej kuszony przez Koguty. Dlaczego wcześniej nie zaakceptował propozycji przenosin do Londynu?

– Tylko urok Premier League mógł mnie przekonać do tak szybkiego powrotu do pracy. Prezes Levy zgłosił się do mnie już w czerwcu, ale wtedy mu podziękowałem, bo nie miałem ochoty na angaż w Londynie. Dwuletni okres w Interze był bardzo trudny. Potrzeba dużo czasu, żeby oczyścić głowę po czymś takim – rzekł trener Tottenhamu.

– Musiałem się odciąć. Ale kiedy Levy pojawił się po raz drugi, przekonał mnie. Chciał mnie za wszelką cenę, a w jego projekcie dostrzegłem wizję, a ta jest dla mnie najważniejsza – wyjaśnił włoski szkoleniowiec, przed którym mnóstwo pracy z zespołem. To jednak motywuje Antonio Conte.

– Zawsze obejmowałem drużyny, które trzeba było odbudować, przeżywające trudne czasy. Juventus nie grał nawet w pucharach, reprezentacja Włoch nie wyszła z grupy na mundialu, Chelsea zakończyła sezon na dziesiątym miejscu, a Inter nie wygrał niczego od 2010 roku. Nigdy nie dokonałem wygodnych wyborów, ale ten z przyjściem do Tottenhamu jest z pewnością najtrudniejszy, ale dlatego też najbardziej stymulujący – powiedział Włoch.

