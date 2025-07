Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Leeds United

Manchester nie wyklucza niespodziewanego rozwiązania

Na Old Trafford zawitało już trzech nowych zawodników – Manchester United sięgnął po Bryana Mbeumo, Matheusa Cunhę i Diego Leona. Natomiast z szeregami 20-krotnych mistrzów Anglii definitywnie pożegnali się Victor Lindelöf, Christian Eriksen i Jonny Evans, który zakończył karierę. Z kolei Marcus Rashford, Daniel Gore i Enzo Kana-Biyik zostali wypożyczeni.

Czy to koniec pożegnań? Z transferami łączeni są przede wszystkim Jadon Sancho, Antony i Alejandro Garnacho. Ruben Amorim skomentował sytuację wspomnianych zawodników na konferencji prasowej:

– Niektórzy gracze muszą odejść, aby zwolnić miejsce w drużynie, inni chcą podjąć nowe wyzwanie. Dajemy im czas na zastanowienie się, a jeśli będą musieli zostać włączeni do zespołu, to tak się stanie. Omar Berrada i Jason Wilcox mają numery do tych graczy, jeśli nie zostanie oni sprzedani, pozostaną zawodnikami United. Jestem gotowy na przyjęcie tych piłkarzy. Dzięki temu będę miał więcej opcji i jeśli będą musieli walczyć między sobą o miejsce w składzie, to będzie to idealne rozwiązanie.

Wszystko wskazuje na to, iż Sancho, Antony i Garnacho nie zostaną „wypchnięci” z klubu. Jeżeli Manchester nie otrzyma odpowiedniej oferty, Anglik, Brazylijczyk i Argentyńczyk będą kontynuowali swoje kariery w United.