Szymon Żurkowski zdobył hat-tricka w wygranym meczu Empoli z Monzą (3:0). W ten sposób Polak zachwycił włoskie media, a Tuttosport porównało go nawet do Haalanda.

IMAGO / Matteo Papini Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski został bohaterem Empoli

Polak w meczu z Monzą zdobył hat-tricka

Tuttosport porównało go do Erlinga Haalanda

Szymon Żurkowski oczarował włoskie media. Tuttosport porównuje go do Haalanda

Szymon Żurkowski zanotował historyczny występ w Serie A, stając się pierwszym Polakiem, który zdobył hat-tricka w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Dzięki bramkom pomocnika Empoli pokonało AC Monzę 3:0.

Polak do Empoli wrócił na początku stycznia, gdy został wypożyczony z drugoligowej Spezii. Występem z Monzą zachwycił włoskie media, które porównały go nawet do Erlinga Haalanda, nawiązując do nadchodzącego meczu, który odbędzie się 27 stycznia.

– Uważaj Juve, Żurkowski wygląda jak Haaland! Hat-trick, Empoli pokonuje Monzę – taki tytuł zaproponowało włoskie Tuttosport.

– Po prostu zawodnik, którego brakowało! Dwa mecze, dwa doskonałe występy (dzisiaj niezwykły), cztery gole (dzisiejszy hat-trick), dzięki czemu w dwa dni został królem strzelców Włoch. Dobrze radzi sobie w obu fazach, dobrze się bawi, ma wizję i ma swobodę myślenia, jak chyba nikt inny w zespole. On jest elementem decydującym – ocenia serwis Planeta Empoli.

Czytaj dalej: Żurkowski szczery do bólu po skompletowaniu pierwszego hat-tricka w karierze