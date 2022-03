Pressfocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Janne Andersson ogłosił swoje powołania na marcowe baraże. Do kadry Szwecji powrócił Zlatan Ibrahimović. Co więcej, nie brakuje również największych gwiazd młodego pokolenia, czyli Elangi i Kulasevskiego. Na zgrupowanie wyleci też zawodnik Lecha Poznań, Jesper Karlstrom.

Reprezentacja Szwecji ogłosiła powołania na najbliższe mecze

Zespół Anderssona rozpocznie barażowe zmagania 24 marca przeciwko Czechom

W przypadku wygranej o awans do mundialu Szwedzi zagrają z Polakami na stadionie Śląskim w Chorzowie

Mocna paka Szwecji na baraże

Reprezentacja Szwecji urosła w siłę. Można zaryzykować stwierdzenie, że to jeszcze lepszy zespół niż ten z Euro 2020. Wkrótce okaże się z kim Polacy zagrają o przepustkę do katarskiego mundialu. Na start Trzy Korony zmierzą się z Czechami. Natomiast zwycięzca pary stanie do walki z ekipą Michniewicza na stadionie Śląskim w Chorzowie.

Wśród powołanych znalazł się Zlatan Ibrahimović. Doświadczony napastnik może okazać się tajną bronią Aderssona, który planował zabrać go na poprzednie mistrzostwa Europy, ale wówczas plany pokrzyżowała kontuzja 40-latka. Do tego na zgrupowanie kadry wyleci utalentowany Anthony Elanga z Man Utd czy Jesper Karlstrom z Lecha Poznań, dla którego będzie to debiut w pierwszej drużynie narodowej.

🇸🇪TRUPPEN🇸🇪

Här är herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! 🙌🔥



Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022

Lista powołanych zawodników Szwecji na marcowe baraże

Bramkarze: Robin Olsen, Andreas Linde, Kristoffer Nordfeldt;

Obrońcy: Ludwig Augustinsson, Marcus Danielson, Filip Helander, Emil Krafth. Joakim Nilsson, Victor Nilsson Lindelof, Martin Olsson, Carl Starfelt, Daniel Sundgren;

Pomocnicy i napastnicy: Victor Claesson, Albin Ekdal, Anthony Elanga, Emil Forsberg, Branimir Hrgota, Zlatan Ibrahimović, Alexander Isak, Jesper Karlsson, Jesper Karlstroem, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson, Robin Quaison, Mattias Svanberg.

Szwecja Czechy 2.17 3.30 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 03:03 .

Czytaj więcej: Leszek Ojrzyński: oby nie przestali mnie szanować