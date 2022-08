fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny jest jednym z kandydatów do wygrania mistrzostwa świata na mundialu w Katarze. Tymczasem na temat oczekiwań kibiców względem Albicelestes i Lionela Messiego wypowiedział się ostatnio Gabriel Batistuta.

Reprezentacja Argentyny w powszechnej opinii jest jednym z głównych pretendentów do wygrania mistrzostwa świata

W rozmowie z La Nacion na temat oczekiwań względem Albicelestes wypowiedział się Gabriel Batistuta

53-latek przekonywał, że ewentualny sukces reprezentacji Argentyny nie może byc uzależniony tylko Lionela Messiego

“Siła tkwi w drużynie”

Reprezentacja Argentyny będzie w fazie grupowej mistrzostwa świata w Katarze jednym z rywali Polaków. Tym samym kibice już ostrzą sobie apetyty na rywalizację Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim. Tymczasem była legenda argentyńskiej piłki przekonywała, że odpowiedzialności za końcowy wynik nie można zrzucać tylko na barki jednego zawodnika.

– Przez bardzo długi czas całą odpowiedzialność zrzucaliśmy wyłącznie na Lionela Messiego – mówił Batistuta cytowany przez La Nacion.

– Najpierw mówimy, że mamy w swoich szeregach świetnego zawodnika, w później go krytykujemy. To niedorzeczne. Messi nie jest Jezusem. Podchodząc tak do tej sprawy, wyrządzaliśmy zawodnikowi krzywdę – kontynuował BatiGol.

– Oczywiście w momencie, gdy Leo otrzyma pilkę, to wie, co z nią zrobić. Wszyscy to wiedzą. Trzeba jednak wiedzieć, że jeśli nie można zagrać piłki do Messiego, to są też inni zawodnicy – zaznaczyła legenda argentyńskiej piłki.

– Messi nie jest głupi. Wie, że nie wszystko zależy tylko od niego. Siła tkwi w drużynie i on jest tego świadomy – przekonywał Batistuta.

Czytaj więcej: Barcelona musi sprzedać zawodników, jeśli chce kupić Silvę. Ma dwie opcje