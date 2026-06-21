Tabela grupy E po drugiej kolejce. Walka o trzecie miejsce trwa

Niemcy okazały się lepsze od reprezentacji WKS, a Ekwador sensacyjnie podzielił się punktami z Curacao. To oznacza, że kwestia trzeciego miejsca zdecyduje się w 3. kolejce.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Niemiec

Wielkie emocje w grupie E

Mistrzostwa Świata 2026 rozkręcają się każdego dnia coraz mocniej. Za nami już jednak dwie serie gier w grupie E, gdzie swoje mecze rozgrywają reprezentacje Niemiec, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ekwadoru oraz Curacao. To właśnie ta ostatnia ekipa miała być absolutnym słabeuszem, a tymczasem mają oni spore szanse na zajęcie trzeciego miejsca podczas tego turnieju.

W meczach 2. kolejki reprezentacja Niemiec podejmowała zespół WKS-u i po niezwykle emocjonującym meczu, właściwie w samej końcówce, drużyna naszych sąsiadów wyszarpała zwycięstwo. Warto jednak zaznaczyć, że drużyna z Afryki przez sporą część tego starcia prowadziła, a w końcówce miała piłkę meczową na 2:1.

Kilka godzin po tym meczu z kolei odbyło się starcie pomiędzy dwoma pozostałymi grupowiczami, a więc Ekwadorem oraz Curacao. To starcie przyniosło wielkiego bohatera, został nim bowiem bramkarz Curacao, który ochronił zespół przed porażką i wielkim występem zapewnił zespołowi historyczny punkt na mundialu. To oznacza, że te kopciuszek powalczy o trzecie miejsce w grupie E.

Tabela grupy E

Miejsce Liczba punktów Bilans 1. Niemcy 6 pkt. 9:2 2. WKS 3 pkt. 2:2 3. Ekwador 1 pkt. 0:1 4. Curacao 1 pkt. 1:7

Terminarz 3. kolejki grupy E na mundialu

W 3. serii gier mistrzostw świata Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a WKS rywalizować będzie z Curacao.

Ekwador – Niemcy, 25 czerwca, godzina 22:00

Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 22:00

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