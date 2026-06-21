Tabela grupy E po drugiej kolejce. Walka o trzecie miejsce trwa

Wielkie emocje w grupie E
Mistrzostwa Świata 2026 rozkręcają się każdego dnia coraz mocniej. Za nami już jednak dwie serie gier w grupie E, gdzie swoje mecze rozgrywają reprezentacje Niemiec, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ekwadoru oraz Curacao. To właśnie ta ostatnia ekipa miała być absolutnym słabeuszem, a tymczasem mają oni spore szanse na zajęcie trzeciego miejsca podczas tego turnieju.
W meczach 2. kolejki reprezentacja Niemiec podejmowała zespół WKS-u i po niezwykle emocjonującym meczu, właściwie w samej końcówce, drużyna naszych sąsiadów wyszarpała zwycięstwo. Warto jednak zaznaczyć, że drużyna z Afryki przez sporą część tego starcia prowadziła, a w końcówce miała piłkę meczową na 2:1.
Kilka godzin po tym meczu z kolei odbyło się starcie pomiędzy dwoma pozostałymi grupowiczami, a więc Ekwadorem oraz Curacao. To starcie przyniosło wielkiego bohatera, został nim bowiem bramkarz Curacao, który ochronił zespół przed porażką i wielkim występem zapewnił zespołowi historyczny punkt na mundialu. To oznacza, że te kopciuszek powalczy o trzecie miejsce w grupie E.
Tabela grupy E
|Miejsce
|Liczba punktów
|Bilans
|1. Niemcy
|6 pkt.
|9:2
|2. WKS
|3 pkt.
|2:2
|3. Ekwador
|1 pkt.
|0:1
|4. Curacao
|1 pkt.
|1:7
Terminarz 3. kolejki grupy E na mundialu
W 3. serii gier mistrzostw świata Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a WKS rywalizować będzie z Curacao.
- Ekwador – Niemcy, 25 czerwca, godzina 22:00
- Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 22:00
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