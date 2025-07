Szczęsny wyróżnił byłego selekcjonera. Ceni go do dziś

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny wyróżnił Czesława Michniewicza

Wojciech Szczęsny, zanim FC Barcelona wznowiła przygotowania do nowego sezonu, odwiedził Polskę. Przy okazji był gościem Łukasza Wiśniowskiego na kanale Foot Truck. Podczas rozmowy poruszono różne wątki w tym ostatnią aferę w kadrze dot. odebrania opaski Robertowi Lewandowskiemu. Były reprezentant Polski zdradził, że nie do końca rozumie, dlaczego podjęto taką decyzję.

Ciekawym fragmentem był również wątek dotyczący byłego selekcjonera – Czesława Michniewicza. Okazuje się, że Szczęsny do dziś ceni przygotowanie taktyczne byłego opiekuna Biało-Czerwonych. Żartując z dziennikarzem, wskazał nawet, że do ligi włoskiej bardziej pasowałby wspomniany wcześniej Michniewicz niż jego obecny szkoleniowiec Hansi Flick.

– Przygotowanie taktyczne trenera Michniewicza cenię do dzisiaj. Głównie antyfutbol, ale skuteczny. Powiedział kiedyś, że jeśli wszyscy myślą, że tak łatwo jest się bronić, to niech nauczą swój zespół tak bronić. Wcale nie jest tak łatwo. Wszyscy myślą, że wystarczy ustawić jedenastu zawodników za piłką i będzie gęsto, ale to nie do końca tak działa – mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie na kanale Foot Truck.

Czesław Michniewicz był selekcjonerem reprezentacji Polski od stycznia do grudnia 2022 roku. Za jego kadencji Biało-Czerwoni awansowali na Mistrzostwa Świata, gdzie dotarli do 1/8 finału. Ostatnio pracował za granicą w takich klubach jak Abha i FAR Rabat.