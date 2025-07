Lewandowski z wygasającym kontraktem. Hiszpanie są pewni jego przyszłości

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do czerwca 2026 roku. Pau Portabella w rozmowie z WP Sportowe Fakty zdradził, że Polak prawdopodobnie nie zakończy kariery w Katalonii. Jego następnym przystankiem ma być Arabia Saudyjska, Katar lub MLS.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie zakończy kariery w Barcelonie – uważa hiszpański dziennikarz

Robert Lewandowski niebawem rozpocznie czwarty sezon w FC Barcelonie. Do Hiszpanii trafił latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Już w pierwszym roku zdobył z Dumą Katalonii mistrzostwo La Ligi i został królem strzelców ligi hiszpańskiej. W minionych rozgrywkach powtórzył sukces z klubem, wygrywając potrójną koronę na krajowym podwórku.

Nadchodzący sezon może okazać się ostatnim w Barcelonie. Nie jest tajemnicą, że kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa w czerwcu 2026 roku. O tym, jaka przyszłość czeka doświadczonego napastnika opowiedział Pau Portabella, czyli dziennikarz serwisu Jijantes w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Jego zdaniem jest mało prawdopodobne, że Polak zostanie w Katalonii.

Czy Barcelona powinna przedłużyć kontrakt z Lewandowskim? TAK

NIE TAK 100%

NIE 0% 1+ Votes

– Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Lewandowski przedłużył kontrakt o kolejny rok – stwierdził Pau Portabella w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

– Myślę, że Polak zakończy karierę w Arabii Saudyjskiej, Katarze lub MLS, korzystając z dobrej oferty finansowej. Czymś, co może odwlec w czasie te plany, może być to, że zarówno on, jak i jego rodzina czują się bardzo komfortowo w Barcelonie – dodał dziennikarz portalu Jijantes.

Ponadto dziennikarz z Hiszpanii uważa, że w przyszłym sezonie rola Roberta Lewandowskiego ulegnie zmianie. Jego zdaniem Polak będzie grał mniej. Więcej szans ma otrzymać Ferran Torres, czyli zmiennik byłego kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski w barwach Barcelony rozegrał łącznie 147 spotkań, w których zdobył 101 goli i zaliczył 20 asyst.