Michniewicz faworytem! Znana reprezentacja chce go zatrudnić

Czesław Michniewicz jest największym faworytem do objęcia roli selekcjonera reprezentacji Chin - przekazał Adam Żmudziński, powołując się na tamtejsze media. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Reprezentacja Chin z polskim selekcjonerem?! Michniewicz ma szansę

Czesław Michniewicz od października ubiegłego roku pozostaje bez pracy. Ostatnim klubem, w którym pracował był marokański FAR Rabat. Z afrykańskim zespołem pracował jednak tylko trzy miesiące, prowadząc drużynę w 13 meczach, z których wygrał 5 spotkań. W swoim CV ma także Abha Club, czyli ówczesnego przedstawiciela Saudi Pro League. W Arabii Saudyjskiej spędził również trzy miesiące.

Jeśli wierzyć w doniesienia zagranicznych mediów bezrobocie byłego selekcjonera reprezentacji Polski niebawem może dobiec końca. 55-latek ponownie miałby pracować za granicą. Tym razem ma to być druga przygoda z drużyną narodową. Adam Żmudziński, powołując się na lokalne media w Chinach, przekazał, że Michniewicz stał się samodzielnym faworytem do przejęcia tamtejszej kadry.

Według wielu lokalnych mediów 🇵🇱Czesław Michniewicz w ostatnich dniach został samodzielnym faworytem do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji 🇨🇳Chin.



Aczkolwiek w ostatnich godzinach w prasie przebiły się artykuły o aferze korupcyjnej byłego szkoleniowca 🇵🇱Polski.😬 pic.twitter.com/Ue2GyMgdfA — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) October 16, 2025

Zatrudnienie byłego trenera m.in. Legii Warszawa nie jest jeszcze przesądzone. Jak donosi dziennikarz, w ostatnich godzinach w chińskich mediach pojawiły się artykuły o aferze korupcyjnej z udziałem Czesława Michniewicza. Na finalne rozstrzygnięcia trzeba będzie poczekać. Nie tak dawno z reprezentacją Chin łączony był również Michał Probierz.

Chiny nie wywalczyły przepustki na Mistrzostwa Świata 2026. W trzeciej rundzie eliminacji zajęli 5. miejsce w grupie ze stratą 3 punktów do miejsca gwarantującego grę w kolejnej rundzie kwalifikacji. Następnym dużym turniejem dla reprezentacji Chin będzie Puchar Azji 2027.