Oficjalne składy na mecz Litwa – Polska
Reprezentacja Polski w niedzielę wieczorem rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Tym razem podopieczni Jana Urbana zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Poprzedni mecz obu drużyn zakończył się zwycięstwem „Biało-Czerwonych” (1:0). Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Robert Lewandowski po asyście Jakuba Kamińskiego. Dziś obaj piłkarze znaleźli się w wyjściowym składzie.
Selekcjoner przed meczem z Litwą postawił na stabilność w pierwszym składzie. Na boisku zobaczymy niemal identyczny skład, jak w starciach z Finlandią oraz Holandią. Jedyną zmianą będzie lewa strona, gdzie kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego zastąpi Michał Skóraś. Pozostali piłkarze, to takie samo zestawienie jak w przypadku spotkań o stawkę we wrześniu.
Między słupkami stanie Łukasz Skorupski a przed nim w obronie zagrają Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski. W środku pola jako dwóch pomocników zagra Piotr Zieliński i Bartosz Slisz. Z kolei na bokach wystąpi wspomniany już Skóraś i Matty Cash. Z przodu za grę ofensywną odpowiedzialni będą Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański.
Oficjalne składy na mecz Litwa – Polska:
Litwa: Svedkauskas – Sirvys, Armalas, Girdvainis, Tutyskinas – Lasickas, Gineitis, Sirgedas, Golubickas – Cernych, Slivka
Polska: Skorupski – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś – Szymański, Lewandowski, Kamiński