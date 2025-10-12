Reprezentacja Polski powalczy o komplet punktów w wyjazdowym starciu z Litwą. Jan Urban po eksperymentach w ostatnim spotkaniu wrócił do sprawdzonej jedenastki. Oto składy na mecz Litwa - Polska.

Igor Jakubowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Oficjalne składy na mecz Litwa – Polska

Reprezentacja Polski w niedzielę wieczorem rozegra kolejne spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Tym razem podopieczni Jana Urbana zmierzą się na wyjeździe z Litwą. Poprzedni mecz obu drużyn zakończył się zwycięstwem „Biało-Czerwonych” (1:0). Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Robert Lewandowski po asyście Jakuba Kamińskiego. Dziś obaj piłkarze znaleźli się w wyjściowym składzie.

Selekcjoner przed meczem z Litwą postawił na stabilność w pierwszym składzie. Na boisku zobaczymy niemal identyczny skład, jak w starciach z Finlandią oraz Holandią. Jedyną zmianą będzie lewa strona, gdzie kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego zastąpi Michał Skóraś. Pozostali piłkarze, to takie samo zestawienie jak w przypadku spotkań o stawkę we wrześniu.

Między słupkami stanie Łukasz Skorupski a przed nim w obronie zagrają Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski. W środku pola jako dwóch pomocników zagra Piotr Zieliński i Bartosz Slisz. Z kolei na bokach wystąpi wspomniany już Skóraś i Matty Cash. Z przodu za grę ofensywną odpowiedzialni będą Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański.

Oficjalne składy na mecz Litwa – Polska:

Litwa: Svedkauskas – Sirvys, Armalas, Girdvainis, Tutyskinas – Lasickas, Gineitis, Sirgedas, Golubickas – Cernych, Slivka

Polska: Skorupski – Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Cash, Slisz, Zieliński, Skóraś – Szymański, Lewandowski, Kamiński