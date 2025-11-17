Kto awansował na mundial 2026? Te drużyny zagrają na MŚ

08:52, 17. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń

32 reprezentacje są już pewne występu na mundialu 2026. Sprawdźmy, kto dokładnie awansował na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Erling Haaland
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Mundial 2026 w powiększonym formacie

Mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, zostanę rozegrane w nowym formacie. FIFA zwiększyła liczbę uczestników z 32 do 48 reprezentacji i łączną liczbę meczów do 104.

Kluczową zmianą jest struktura fazy grupowej: zespoły zostaną podzielone na 12 grup po 4 drużyny (zamiast dotychczasowych 8 grup), co gwarantuje każdej drużynie co najmniej trzy spotkania. Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co łącznie da 32 zespoły przechodzące do nowego etapu – 1/16 finału, który rozpocznie zmagania pucharowe.

Kto awansował na mundial 2026?

Awans na mundial 2026 wywalczyły do tej pory 32 reprezentacje. Oto lista drużyn z podziałem na federacje i kontynenty:

  • Gospodarze (3): Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada.
  • AFC (8): Japonia, Iran, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania, Australia, Katar, Arabia Saudyjska.
  • CAF (9): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal.
  • CONMEBOL (6): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Paragwaj, Kolumbia.
  • OFC (1): Nowa Zelandia.
  • UEFA (16): Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia.

Pozostałe miejsca do wyłonienia:

  • CONCACAF (3): 3 miejsca do wyłonienia.
  • UEFA: 11 miejsc do wyłonienia.
  • Baraże Interkontynentalne (2): 2 miejsca do wyłonienia.