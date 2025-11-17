Kto awansował na mundial 2026? Te drużyny zagrają na MŚ

Mundial 2026 w powiększonym formacie
Mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, zostanę rozegrane w nowym formacie. FIFA zwiększyła liczbę uczestników z 32 do 48 reprezentacji i łączną liczbę meczów do 104.
Kluczową zmianą jest struktura fazy grupowej: zespoły zostaną podzielone na 12 grup po 4 drużyny (zamiast dotychczasowych 8 grup), co gwarantuje każdej drużynie co najmniej trzy spotkania. Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz osiem najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co łącznie da 32 zespoły przechodzące do nowego etapu – 1/16 finału, który rozpocznie zmagania pucharowe.
Kto awansował na mundial 2026?
Awans na mundial 2026 wywalczyły do tej pory 32 reprezentacje. Oto lista drużyn z podziałem na federacje i kontynenty:
- Gospodarze (3): Stany Zjednoczone, Meksyk, Kanada.
- AFC (8): Japonia, Iran, Uzbekistan, Korea Południowa, Jordania, Australia, Katar, Arabia Saudyjska.
- CAF (9): Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal.
- CONMEBOL (6): Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Paragwaj, Kolumbia.
- OFC (1): Nowa Zelandia.
- UEFA (16): Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia.
Pozostałe miejsca do wyłonienia:
- CONCACAF (3): 3 miejsca do wyłonienia.
- UEFA: 11 miejsc do wyłonienia.
- Baraże Interkontynentalne (2): 2 miejsca do wyłonienia.