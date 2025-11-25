FIFA ukarała PZPN! Oto kara za mecz z Holandią na Narodowym

PZPN ponownie otrzymał karę od FIFA za zachowanie kibiców podczas meczu reprezentacji Polski. Tym razem poszło o wydarzenia z Narodowego podczas starcia z Holandią. Łukasz Wachowski poinformował, że federacja została ukarana karą finansową.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Stadion Narodowy

PZPN musi zapłacić karę finansową za wydarzenia w meczu z Holandią

Reprezentacja Polski podczas eliminacji Mistrzostw Świata 2026 zajęła 2. miejsce w grupie. Bezpośredni awans wywalczyła Holandia, z którą za kadencji Jana Urbana dwukrotnie zremisowaliśmy (1:1). Niestety mecz na PGE Narodowym został na chwilę przerwany, ponieważ na murawie pojawiły się race. Od razu można było się spodziewać, że FIFA ukarze za ten incydent Polski Związek Piłki Nożnej.

We wtorek w południe Łukasz Wachowski, czyli sekretarz generalny PZPN przekazał, jaką karę FIFA nałożyła na polską federację. Za naruszenie porządku i bezpieczeństwa podczas meczu Polska – Holandia związek zapłaci 40 500 franków szwajcarskich. W przeliczeniu na naszą walutę jest to ponad 183 tysiące złotych. Warto dodać, że to kolejna już kara dla Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wcześniej Goal.pl informował, że PZPN został ukarany za podobny incydent w meczu z Maltą. FIFA ukarała polski związek również za spotkanie wyjazdowe z Litwą, gdzie także na trybunach pojawiły się race. Grzywna została też nałożona za mecz z Finlandią.

Mając w perspektywie marcowe baraże Mistrzostw Świata, na całe szczęście PZPN otrzymał tylko kary finansowe. Półfinałowe starcie z Albanią, które odbędzie się w Polsce, będzie mogło zostać rozegrane przy pełnych trybunach.