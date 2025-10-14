MŚ 2026: kolejny debiutant na turnieju
Znamy już 22 drużyny, które wystąpią na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. W poniedziałkowy wieczór awans na turniej zapewniła sobie Republika Zielonego Przylądka. Błękitne Rekiny pokonały Eswatini 3:0 i wygrały rywalizację w grupie D, wyprzedzając Kamerun, Libię, Angolę, Mauritius i swoich wczorajszych przeciwników.
Państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim to debiutant na mundialu. To także najmniejszy kraj w historii MŚ pod względem powierzchni (4033 km²) i drugi najmniejszy pod względem liczby ludności (około 527 tysięcy mieszkańców, za Islandią), który zakwalifikował się do turnieju.
Podopieczni Bubisty w 10 pojedynkach zgromadzili 23 punkty. Ich bilans to siedem zwycięstw, dwa remisy (0:0 z Angolą i 3:3 z Libią) i jedna porażka (1:4 z Kamerunem). Tubarões Azuis zdobyli 16 bramek i stracili osiem.