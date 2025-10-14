Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Republika Zielonego Przylądka - Eswatini

MŚ 2026: kolejny debiutant na turnieju

Znamy już 22 drużyny, które wystąpią na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. W poniedziałkowy wieczór awans na turniej zapewniła sobie Republika Zielonego Przylądka. Błękitne Rekiny pokonały Eswatini 3:0 i wygrały rywalizację w grupie D, wyprzedzając Kamerun, Libię, Angolę, Mauritius i swoich wczorajszych przeciwników.

Państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim to debiutant na mundialu. To także najmniejszy kraj w historii MŚ pod względem powierzchni (4033 km²) i drugi najmniejszy pod względem liczby ludności (około 527 tysięcy mieszkańców, za Islandią), który zakwalifikował się do turnieju.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

Podopieczni Bubisty w 10 pojedynkach zgromadzili 23 punkty. Ich bilans to siedem zwycięstw, dwa remisy (0:0 z Angolą i 3:3 z Libią) i jedna porażka (1:4 z Kamerunem). Tubarões Azuis zdobyli 16 bramek i stracili osiem.