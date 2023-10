IMAGO / Federico Pestellini Na zdjęciu: Philippe Diallo

Kibice Olympique’u Marsylia obrzucali kamieniami autokar drużyny Lyonu

Trener Fabio Grosso doznał poważnego urazu głowy, a mecz został odwołany

Prezes francuskiej federacji piłkarskiej ostro na to zareagował

Philippe Diallo zapowiada reakcję na skandaliczne wydarzenia

Przed meczem Olympique’u Marsylia z Lyonem doszło do ogromnego skandalu. Grupa kibiców gospodarzy obrzucała autokar gości kamieniami. Trener Fabio Grosso doznał poważnego urazu głowy. Według prokuratora szkoleniowiec nie będzie zdolny do pracy przez 30 dni. Ostro na te wydarzenia zareagował Philippe Diallom, prezes FFF.

– To skandal i wstyd, to godny ubolewania wizerunek bandyty. Nie dopuścimy do tego. Nie chcę, żeby futbol padł ofiarą tych bandytów, którzy niszczą nasz wizerunek. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, wraz z władzami publicznymi, wymiarem sprawiedliwości i policją, aby definitywnie wykorzenić to zjawisko, które zawstydza nasz kraj – zadeklarował dla L’Equipe.