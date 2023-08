Lionel Messi tego lata zdecydował się na zmianę barw klubowych. Zawodnik kontynuuje karierę w Interze Miami. Tymczasem na jednej z konferencji prasowych cytowanych przez Foot11.com piłkarz przyznał, że nie był przekonany od początku do transferu do Paris Saint-Germain.

fot. Imago / Jim Rassol Na zdjęciu: Lionel Messi

Tego lata Lionel Messi trafił do Interu Miami, a ostatnio wrócił pamięcią do transferu do PSG

Argentyńczyk nie gryzł się w język i przynał, że nie był przekonany do tego ruchu

Doświadczony zawdodnik dał do zrozumienia, że aklimatyzacja w Interze Miami jest łatwiejsza niż w ekipie z Paryżu

Messi o transferze do PSG

Lionel Messi na rzecz transferu do Paris Saint-Germain latem 2021 roku rozstał się z FC Barceloną. Argentyńczykowi wygasła umowa z klubem z Camp Nou i tak naprawdę tylko gigant z Ligue 1 był zdolny do tego, aby spełnić oczekiwania zawodnika. Tymczasem ostatnia wypowiedź mistrza świata wywołała mieszane uczucia.

– Mój transfer do PSG nie był tym, czego chciałem. Stało się to w nocy. Musiałem szybko przyzwyczaić się do nowego miejsca po tylu latach spędzonych w Barcelonie – mówił Messi cytowany przez Foot11.com.

Zawodnik podzielił się też swoimi odczuciami z pobycie w nowym miejscu. – Dogadujemy się. Dzieci wkrótce pójdą do szkoły. To było dużo łatwiejsze, niż myśleliśmy – przekonywał Argentyńczyk.

– Mamy doświadczenie życia w Barcelonie, w Paryżu – było ciężko, ale teraz wszystko jest inne – powiedział 36-latek.

Czytaj więcej: Messi zabrał głos ws. Złotej Piłki. “Teraz zależy mi na niej mniej”