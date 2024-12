PSG określiło się w sprawie Luisa Enrique

Paris Saint-Germain obrało znów zwycięski szlak, co jednocześnie poprawiło notowania Luisa Enrique w klubie. Hiszpan może być bezpieczny o posadę? Wieści przekazał Fichajes.net.

fot. DPPI Media / Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Nasser Al-Khelaifi

Luis Enrique z kredytem zaufania od władz PSG

Paris Saint-Germain w trakcie trwającego sezonu ma zamiar wygrać mistrzostwo Ligue 1, a także namieszać w Lidze Mistrzów. Zadanie do zrealizowania na krajowym podwórku nie wydaje się trudne. Gorzej wygląda sytuacja w elitarnych rozgrywkach. W każdym razie bezpieczny o swoją pracę na razie może być Luis Enrique, o czym donosi Fichajes.net.

Tylko Haaland rywalem Lewandowskiego do Złotej Piłki?

Hiszpan od dłuższego czasu prowadzi rozmowy w sprawie nowego porozumienia z klubem z Parc des Princes. W mediach nie brakowało w ostatnich tygodniach informacji o tym, że Luis Enrique ma przedłużyć kontrakt nawet do 2029 roku. Aktualna umowa doświadczonego trenera ma obowiązywać do 2027 roku. Niemniej pojawiły się też spekulacje, że współpraca między stronami może zakończyć się wcześniej. Wpływ na to miały mieć słabsze rezultaty paryżan.

Hiszpański serwis piłkarski przekonuje jednak, że na dzisiaj Luis Enrique nie musi się obawiać o swoją przyszłość w klubie. Prezydent paryżan Nasser Al-Khelaifi miał się jednak jednoznacznie określić, dając do zrozumienia, że starcia w Lidze Mistrzów z Manchesterem City i Stuttgartem mają być kluczowe. Katarczyk miał nawet używać sformułowań w stylu, że to będą dwa finały dla giganta Ligue 1.

Hiszpański szkoleniowiec jak na razie prowadził PSG w 73 meczach. Średnia punktów uzbieranych przez Luisa Enrique jest na poziomie 2,12 punktu na mecz.

Czytaj więcej: Haaland pożegna Man City? Te kluby chcą Norwega