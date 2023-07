IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Neymar Jr

Di Marzio zabrał głos na temat przyszłość Neymara w PSG

Jego zdaniem wybór Enrique na trenera sprawił, że Brazylijczyk zostanie

Obaj mają dobre relacje i chcą razem współpracować

Di Marzio wyklucza letni transfer Neymara

Co jakiś czas w mediach pojawiają się spekulacje na temat przyszłości Neymara w PSG. Gianluca Di Marzio uważa, że temat jest zamknięty i Brazylijczyk pozostanie w stolicy Francji. Przyjście do klubu Luisa Enrique wyjdzie napastnikowi na dobre.

– Luis Enrique jest idealnym trenerem dla Neymara i on o tym wie, więc myślę, że zostanie w Paris Saint-Germain. Luis Enrique wie, jaki jest Neymar i obaj mają w sercu Barcelonę. Mają bardzo dobre relacje, które pewnie będą kontynuowane w Paryżu – mówi Di Marzio na łamach Wettfreunde.net.

– Enrique będzie chciał grać bardzo ofensywnie, a to będzie korzystne dla Neymara. On jest idealny dla Luisa Enrique i vice versa. Razem spróbują sprawić, by wszystko zadziało i poczekają do końca sezonu z jakąkolwiek decyzją. Wiele klubów interesuje się Nermarem, ale jego wysoka pensja stanowi problem, a on chce grać w Europie. Nie sądzę, by zdecydował się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych – dodał.

