W ostatnim czasie znów zawrzało wokół przyszłości Kyliana Mbappe, którego kontrakt z PSG wygasa latem przyszłego. Władze klubu zapowiedziały, że jeśli gracz nie zdecyduje się przedłużyć umowy to zostanie sprzedany już teraz. W Paryżu nie wyobrażają sobie, by taki zawodnik mógł odejść za darmo.

– Wiem, że Mbappe chce zostać. Naprawdę chce zostać, bo jest królem Paryża. Jest prawdopodobnie pierwszym europejskim graczem, który myśli jak zawodnik NBA, bo w NBA zawodnicy decydują o swojej przyszłości po zakończeniu kontraktu. W Europie nie podchodzimy w taki sposób do transferów piłkarskich – mówi Di Marzio na łamach Wettfreunde.net.

– Uważam, że to, czego chce Mbappe, nie ma nic wspólnego z szacunkiem dla PSG, Realu czy innych klubów, ponieważ chce mieć swobodę wyboru. Nawet jeśli zostanie w PSG do końca sezonu, chce po prostu poczekać na odpowiedni moment i podjąć właściwą decyzję. Wiem, że wolą gracza jest zostać, a następnie zdecydować w trakcie lub na koniec sezonu oceniając, co będzie dla niego najlepsze: przedłużenie kontraktu lub transfer do Realu Madryt lub Liverpoolu – dodaje Di Marzio.

