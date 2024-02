Bułka czaruje w Pucharze Francji. “To jest naprawdę za mocne, to szaleństwo”

W 1/8 finału Pucharu Francji doszło do starcia Montpellier - OSG Nice. Goście wygrali 4:1 i awansowali do kolejnej rundy, a Marcin Bułka w 74. minucie zastopował rzut karny.

IMAGO / PanoramiC/ Valentina Claret Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nicea pokonała Montpellier w wyjazdowym meczu Pucharu Francji

Drużyna Francesco Fariolego tym samym awansowała do ćwierćfinału

W 74. minucie Marcin Bułka wybronił rzut karny

Bułka zatrzymał jedenastkę w Pucharze Francji

Ekipa OSG Nice notuje znakomity sezon. Podopieczni Francesco Fariolego po 20 kolejkach są wiceliderami Ligue 1, w czym ogromną zasługę ma Marcin Bułka, który prezentuje się wprost znakomicie. Natomiast w Pucharze Francji Orlątka awansowały do 1/8 finału. W tej fazie drużynę z Allianz Riviera czekał pojedynek z Montpellier, a więc ligowym rywalem.

Wynik meczu na Stade de la Mosson w 29. minucie otworzył Youssouf Ndayishimiye, który po dograniu Jeana-Claira Todibo dał prowadzenie gościom z Nicei. Osiem minut później przyjezdni za sprawą Toma Loucheta prowadzili już 2:0, a w 39. minucie po uderzeniu Mohameda-Alego Cho mieli już trzy gole przewagi.

Kilkanaście minut po zmianie stron Nicea wygrywała 4:0. Do siatki trafił Alexis Claude-Maurice, który wykorzystał jedenastkę. Gospodarze przed szansą na zmniejszenie strat stanęli w 74. minucie, ale jedenastkę wykonywaną przez Juniora Ndiaye zastopował Marcin Bułka! Wyczyn Polaka został doceniony przez kibiców Les Aiglons. – To jest naprawdę za mocne, to szaleństwo – tak brzmiał jeden z komentarzy pod postem dotyczącym interwencji 24-latka

BUUUULLLLKAAAAAAA❤️🖤 — OGC Nice (@ogcnice) February 7, 2024

Nicea wygrała 4:1 i awansowała do ćwierćfinału. Honorowe trafienie dla Montpellier zaliczył Modibo Saignan.