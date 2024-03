Aubameyang znów błyszczy. Wielkie odrodzenie napastnika

Pierre-Emerick Aubameyang ma za sobą bardzo udany okres. Napastnik błyszczy w barwach Olympique'u Marsylia i prowadzi klub do kolejnych rund Ligi Europy.

IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang odbudował się we Francji

Gabończyk błyszczy w Marsylii

Aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Europy

Aubameyang w wielkiej formie. Kapitalne liczby

Pierr-Emerick Aubameyang to napastnik, który przez lata reprezentował barwy największych klubów. Gabończyk na wielkie wody wypłynął w Borussii Dortmund, a później występował w Arsenalu, FC Barcelonie i Chelsea.

W 2023 roku niemal 35-letni piłkarz zdecydował się na powrót do Francji, zasilając Olympique Marsylia. Początkowo wydawało się, że był to kompletnie nietrafiony ruch. Jednak ostatnie tygodnie zdecydowanie należą do Aubameynaga, który strzela gola za golem.

Patrząc na wszystkie rozgrywki, Gabończyk zdobył osiem goli w pięciu ostatnich meczach. Dodatkowo zanotował jedną asystę. Na szczególną pochwałę zasługują jego występy w Lidze Europy, w której jest liderem klasyfikacji strzelców z dziewięcioma trafieniami.

Strzelcy Ligi Europy 2023/2024