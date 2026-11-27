Zdjęcie kontekstowe: Florian Thauvin z Lens, na pierwszym planie, walczy o piłkę z Maxime’em Esteve z Lipska podczas meczu piłkarskiego otwierającej fazy Ligi Mistrzów między RB Lipsk a RC Lens w Lipsku w Niemczech, we wtorek 24 listopada 2026 r. — Matthias Schrader, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Florian Thauvin z Lens, na pierwszym planie, walczy o piłkę z Maxime’em Esteve z Lipska podczas meczu piłkarskiego otwierającej fazy Ligi Mistrzów między RB Lipsk a RC Lens w Lipsku w Niemczech, we wtorek 24 listopada 2026 r.

Angers podejmie Lens w sobotę na Stade Raymond Kopa

Lens w trzech ostatnich spotkaniach przegrało z Marsylią (1:2), zremisowało z Toulouse (1:1) i uległo RB Leipzig (1:3). Dwa pierwsze mecze rozegrało w Ligue 1, a z niemieckim zespołem zmierzyło się we wtorek w Lidze Mistrzów. Kolejna szansa na zwycięstwo nadejdzie w sobotę, 28 listopada. Wyjazdowe spotkanie z Angers rozpocznie się o godz. 17:15 czasu polskiego.

Gospodarze mają za sobą porażkę 0:4 z Paris FC. Wszystkie bramki stracili po przerwie, w 47., 55., 65. i 72. minucie. Stéphane Gilli na konferencji przed meczem z Lens wrócił do tego spotkania i jasno wskazał, czego potrzebuje jego drużyna.

– Teraz trzeba zdobywać punkty i zatrzymać krwawienie – powiedział trener Angers, cytowany przez Lensois.com. Szkoleniowiec podkreślił też cel: „ponownie uruchomić licznik”.

– W ostatnich tygodniach nieco zmieniali system, co niekoniecznie ułatwia odczytanie tego, jak będzie wyglądał weekendowy mecz, ale zachowują filozofię zespołu, który chce grać w piłkę – ocenił trener Lens Didier Digard na przedmeczowej konferencji. Jego zdaniem Angers nie rezygnuje z takiego podejścia także w trudniejszych momentach.

Digard wyjaśnił też, że różne rozwiązania zastosowane przez Lens w dwóch poprzednich spotkaniach wynikały z dostosowania do rywali. W przygotowaniach do sobotniego wyjazdu sztab łączy analizę wideo z maksymalnym wykorzystaniem czasu na wspólne treningi.

Angers nie może skorzystać z Bane Diatty, który leczy uraz kostki. Jego powrotu oczekuje się na początku grudnia. W Lens niedostępni są Odsonne Édouard i Maik Nawrocki. Pierwszy zmaga się z urazem pachwiny i ma wrócić na początku stycznia 2027 roku. Nawrocki leczy kontuzję więzadła krzyżowego w kolanie, a przewidywany termin jego powrotu to połowa maja 2027 roku.

W aktualnej tabeli Ligue 1 po 11 rozegranych spotkaniach obu zespołów Angers zajmuje 17. miejsce z ośmioma punktami. Lens jest jedenaste i ma 14 punktów. Sobotnie zwycięstwo pozwoliłoby gospodarzom zmniejszyć dystans do tego rywala do trzech punktów, a gościom powiększyć go do dziewięciu.