Zdjęcie kontekstowe: Mediolan, Włochy, 25 listopada 2026 r. Argentyński napastnik Interu Mediolan, Lautaro Martínez (#10), podczas meczu piłkarskiego Ligi Mistrzów UEFA Inter Mediolan – VfB Stuttgart na stadionie San Siro w Mediolanie, Włochy, 25 listopada 2026 r. — Piero Cruciatti/Alamy Live News / pi photos / alamy Na zdjęciu: Mediolan, Włochy, 25 listopada 2026 r. Argentyński napastnik Interu Mediolan, Lautaro Martínez (#10), podczas meczu piłkarskiego Ligi Mistrzów UEFA Inter Mediolan – VfB Stuttgart na stadionie San Siro w Mediolanie, Włochy, 25 listopada 2026 r.

Inter – Genoa, czyli wymagający sprawdzian dla zespołu De Rossiego

Genoa przystępuje do spotkania po wyjazdowym zwycięstwie 2:0 nad Sassuolo, w którym obie bramki zdobył Milutin Osmajić. W sobotę, 28 listopada o godzinie 20:45 drużyna Daniele De Rossiego zmierzy się z Interem na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie. Trener gości przestrzega jednak przed wyciąganiem z ostatniego wyniku zbyt daleko idących wniosków.

– To, co zrobiliśmy w Reggio Emilia, nie wystarczy. Mimo zwycięstwa pozwoliliśmy rywalom stworzyć okazje, których nie wykorzystali – powiedział De Rossi na przedmeczowej konferencji prasowej.

Szkoleniowiec zaznaczył, że podobne sytuacje przeciwko Interowi mogą okazać się decydujące. Przeciwko Sassuolo Justin Bijlow zanotował siedem interwencji. De Rossi oczekuje od swojego zespołu odważnego szukania szans w ataku, ale także większej czujności w defensywie.

W środę, 25 listopada Inter pokonał VfB Stuttgart 2:0 w Lidze Mistrzów po golach Petara Sučicia i Lautaro Martíneza.

Cristian Chivu nie może skorzystać z Hakana Çalhanoğlu, który leczy uraz uda. Jego powrót przewidywany jest pod koniec grudnia. Pod znakiem zapytania stoi występ Ange-Yoana Bonny’ego z powodu urazu mięśniowego. Niepewna pozostaje także dostępność Alessandro Bastoniego.

W Genoi wątpliwości dotyczą Leo Østigårda, który zmaga się z chorobą. Klub poinformował, że obrońca nie uczestniczył w ostatnim treningu z drużyną. Niepewna jest również dostępność Lorenzo Colombo z powodu urazu kolana. Genoa zapowiedziała, że napastnik w kolejnych dniach odbędzie konsultację specjalistyczną.

De Rossi mówił też o drobnej dolegliwości Tommaso Baldanziego. Jego stan wymagał oceny, choć drużyna przygotowywała mecz z myślą o jego roli. Trener wskazał przy tym kilka możliwości zestawienia ofensywy.

– Moim zdaniem z przodu może grać Vitinha, ale także Junior Messias – powiedział De Rossi, którego wypowiedź przytoczył Tuttosport.

Mikael Ellertsson jest z kolei dla szkoleniowca rozwiązaniem o charakterystyce dodatkowego pomocnika. De Rossi podkreślił, że cały ciężar ataku nie może spoczywać na Osmajiciu. Nie zamierza też podporządkowywać sobotnich wyborów kadrowych kolejnemu spotkaniu pucharowemu.

– Nie będę oszczędzał zawodników po to, żeby zagrali we wtorek. Nigdy tego nie robiłem – zapowiedział trener, dodając, że Genoa poważnie podejdzie do obu spotkań.

Przewidywane składy na spotkanie Inter – Genoa

Poniższe zestawienia mają charakter przewidywany i nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Inter (3-5-2): Josep Martínez – Carlos Augusto, Manuel Akanji, Yann Bisseck – Federico Dimarco, Petar Sučić, Nicolò Barella, Andy Diouf, Curtis Jones – Francesco Pio Esposito, Lautaro Martínez.

Genoa (3-4-2-1): Justin Bijlow – Johan Vásquez, Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa – Mikael Ellertsson, Hamed Junior Traoré, Kingsley Ehizibue, Morten Frendrup – Junior Messias, Stephan El Shaarawy – Milutin Osmajić.

Poprzednie spotkanie tych zespołów odbyło się 28 lutego 2026 roku. Inter wygrał wówczas u siebie z Genoą 2:0 w Serie A.