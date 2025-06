Reprezentacja Niemiec rywalizowała z Portugalią w półfinale Ligi Narodów UEFA. Na pierwszego gola trzeba było czekać do 48 minuty. Strzelił go gracz wyceniany na 130 milionów euro.

fot. Ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Reprezentacji Niemiec

Florian Wirtz wyprowadził reprezentację Niemiec na prowadzenie

Reprezentacja Niemiec do potyczki z Portugalią przystępowała z jasnym celem, aby wykorzystać atut gry w Final Four Ligi Narodów UEFA w roli gospodarza. Tym samym drużyna Juliana Nagelsmanna celowała w awans do finału turnieju.

W pierwszej odsłonie Niemcy byli konkretniejsi w swoich działaniach. W każdym razie nie miało to przełożenia na wynik spotkania. Tym samym do przerwy miał miejsce bezbramkowy remis.

Wynik rywalizacji został otwarty dopiero w 48. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Florian Wirtz. Gracz Bayeru Leverkuen, który najpewniej wkrótce zdecyduje się na kontynuowanie kariery w Premier League, wykorzystał świetne podanie od Joshuy Kimmicha. Tym samym rywale zaczęli się gotować z nerwów. Jednocześnie niemiecka ekipa była na dobrej drodze do tego, aby zagrać w niedzielę w finale Ligi Narodów UEFA. W drugim półfinale Hiszpania zagra z Francją. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 21:00 w Stuttgarcie.

Reprezentacja Niemiec bliżej finału Ligi Narodów!



Ależ brameczka Floriana Wirtza!



🔴📲 OGLĄDAJ #GERPOR ▶️ https://t.co/SGSc3F699e pic.twitter.com/lTMCFwtlN9 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 4, 2025

Wirtz to gracz, który w ostatnich dniach był łączony z różnymi klubami. W grze o podpis Niemca pod kontraktem wymieniano Bayern Monachium czy Manchester City. Wygląda jednak na to, że piłkarz stanie się podopieczny Arne Slota w Liverpoolu.

W środowy wieczór zawodnik rozgrywał swoje 30. spotkanie w reprezentacyjnej koszulce. Debiut w kadrze zanotował we wrześniu 2021 roku. Jak na razie zdobył w drużynie narodowej siedem bramek.

