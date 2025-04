ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Dimarco zacznie na ławce. Wielka szansa dla Nicoli Zalewskiego

Inter Mediolan o awans do półfinału Ligi Mistrzów będzie rywalizował z Bayernem Monachium. Nerazzurri w 1/8 finału nie mieli problemów z wyrzuceniem za burtę Feyenoordu, wygrywając dwumecz (4:1). Tym razem czeka ich o wiele trudniejsze zadanie, bowiem Bawarczycy to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Mimo problemów kadrowych to podopieczni Vincenta Kompany’ego są faworytami.

Kontuzje dotknęły także ekipę mistrza Włoch. Z Bayernem nie zagra m.in. Denzel Dumfries, Piotr Zieliński czy Mehdi Taremi. Na kilka godzin przed meczem kibice Interu otrzymali kolejną złą wiadomość. Do gry od pierwszych minut nie jest gotowy kluczowy zawodnik.

Daniele Mari poinformował, że Federico Dimarco rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Reprezentant Włoch będzie do dyspozycji Simone Inzaghiego, ale jak zaznacza dziennikarz portalu fcinter1908.it tylko w ograniczonym czasie.

⚫️🔵❌ Dimarco non recupera e va solo in panchina @fcin1908it pic.twitter.com/iKGE1Y6rxN — Daniele Mari (@marifcinter) April 8, 2025

W związku z brakiem gotowości Dimarco do występu z Bayernem szkoleniowiec Interu musi wybrać piłkarza, który go zastąpi. Wśród kandydatów oczywistą opcją wydaje się Nicola Zalewski lub Carlos Augusto. Obaj zawodnicy to nominalni lewi wahadłowi.

O tym, czy Zalewski znajdzie się w wyjściowym składzie Interu Mediolan, dowiemy się nie wcześniej niż na godzinę przed startem meczu. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 21:00. Arbitrem spotkania będzie Sandro Scharer.

AKTUALIZACJA [12:47]

Daniele Mari sugeruje, że trener Interu Mediolan zdecyduje się postawić na Carlosa Augusto. Oznacza to, że Zalewski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Przewidywany skład Interu: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Thuram, Lautaro