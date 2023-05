Kilka tygodni temu Pep Guardiola powiedział, że Kyle Walker nie pasuje do obecnego stylu gry Manchesteru City. Angielski obrońca – który ponownie zadomowił się w wyjściowym składzie – przyznał, że te słowa były dla niego bolesne.

PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Pep Guardiola kilka tygodni temu przyznał, że Kyle Walker nie pasuje do obecnego stylu gry jego zespołu

Anglik przeżył swój najgorszy okres w tym sezonie po marcowej przerwie reprezentacyjnej. Teraz ponownie jest już jednak członkiem wyjściowego składu

Obrońca przyznał, że nie był obojętny wobec krytycznych słów swojego szkoleniowca

“Takie słowa sprawiają, że zaczynasz w siebie wątpić”

Kyle Walker rozgrywa sezon pełen wzlotów i upadków. Już we wrześniu złapał kontuzję, po której wrócił do gry dopiero podczas mundialu. Po powrocie z Kataru miał problem z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie, a najtrudniejszy był dla niego okres po marcowej przerwie reprezentacyjnej. Wówczas w dwumeczu z Bayernem Monachium rozegrał zaledwie trzy minuty. Kilka tygodni temu Pep Guardiola w jednym z wywiadów przyznał, że obecnie Walker nie pasuje do stylu gry Manchesteru City.

– Oczywiście, że to bolało. Nie mogę skłamać i powiedzieć, że tak nie było. One sprawiają, że zaczynasz w siebie wątpić – powiedział reprezentant Anglii. – Nie zawsze zgadzasz się ze wszystkimi opiniami w świecie piłki nożnej, ale Pep zrobił w ciągu sześciu lat ogromnie dużo, zarówno dla klubu, jak i mnie samego – dodał.

Obecnie 32-latek na dobre wrócił do podstawowej jedenastki. Wystąpił w dziewięciu ostatnich meczach, z czego tylko dwa razy podnosił się z ławki rezerwowych.

