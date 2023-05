Manchester City – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2023)

IMAGO/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Erling Haaland

Etihad Stadium Liga Mistrzów Manchester City Real Madryt 1.64 4.45 5.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2023 18:20 .

Manchester City – Real Madryt, typy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że w środowy wieczór czekają nas ogromne emocje. Gwarantem tego jest obecność obu drużyn na boisku. Wygranie Ligi Mistrzów jest głównym celem obu ekip na ten sezon i zrobią wszystko, aby awansować do finału. Po pierwszym meczu żaden z zespołów nie ma wypracowanej przewagi, ale w rewanżu Manchester City na pewno będzie dysponował atutem w postaci własnego boiska. Ekipa Josepa Guardioli z pewnością będzie chciała go wykorzystać, ale Real Madryt na pewno nie jest na straconej pozycji. My w tym przypadku stawiamy jednak na Manchester City, a przekonuje nas do tego promocja przygotowana przez STS, która pozwala postawić na wygraną jednej z drużyn w regulaminowym czasie gry po kursie 125.00. Więcej szczegółów na temat tej oferty przedstawiamy poniżej. Nasz typ: wygrana Man City

Manchester City – Real Madryt, ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie drużyny rozegrały kolejne spotkania w rozgrywkach ligowych, w których walczą obecnie o zupełnie inne cele. Manchester City pewnie 3:0 pokonał na wyjeździe Everton, robiąc tym samym bardzo duży krok w kierunku zdobycia kolejnego mistrzostwa Anglii. Bramki dla Obywateli w tym meczu zdobywali Ilkay Gundogan (dwie) i Erling Haaland. Po tym meczu drużyna Josepa Guardioli prowadzi w tabeli z czterema punktami przewagi nad drugim w tabeli Arsenalem. Do końca sezonu Manchesterowi City pozostały do rozegrania trzy mecze, podczas gdy Arsenal wystąpi jeszcze tylko dwa razy.

Real Madryt, który w lidze do rozegrania ma jeszcze cztery kolejki, cały czas musi walczyć o wicemistrzostwo Hiszpanii. W ostatnim meczu Królewscy odnieśli ważne zwycięstwo, skromnie 1:0 po golu Marco Asensio pokonując Getafe. Po tym meczu zespół Carlo Ancelottiego awansował na drugie miejsce w tabeli, wykorzystując tym samym potknięcie Atletico. Obecnie Real ma nad swoim lokalnym przeciwnikiem dwa punkty przewagi.

Manchester City – Real Madryt, historia

W środowy wieczór obie drużyny zmierzą się po raz dziesiąty w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Manchester City nigdy nie przegrał u siebie z Realem Madryt (2 zwycięstwa i 2 remisy), wygrywając przy tym dwa ostatnie mecze. Za Obywatelami przemawia również statystyka dotychczasowych pojedynków ze wszystkimi hiszpańskimi klubami u siebie. Klub z Etihad Stadium przegrał tylko dwa z dotychczasowych 11 pojedynków (7 zwycięstw, 2 remisy), wygrywając także sześć z siedmiu ostatnich. Manchester City na jego stadionie była w stanie pokonać tylko Barcelona, ale miało to miejsce w lutym 2014 i lutym 2015 roku.

Manchester City – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują w tym meczu Manchester City jako wyraźnego faworyta do zwycięstwa. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują w granicach 1.60-1.65, podczas gdy na zwycięstwo Realu Madryt przekraczają 5.00. Rozważając typ na ten mecz warto zwrócić uwagę w STS na zakład bez ryzyka 100 zł, który otrzymamy wpisując STS kod promocyjny GOAL w trakcie rejestracji.

Manchester City – Real Madryt, kto zwycięży?

Kto awansuje do finału? Manchester City 63% Real Madryt 38% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Real Madryt

Manchester City – Real Madryt, przewidywane składy

Wszystko wskazuje na to, że obie drużyny przystąpią do tego meczu w najsilniejszych zestawieniach. W zespole gospodarzy zabraknie prawdopodobnie tylko Nathana Ake, który opuścił ostatnie dwa ligowe mecze z powodu urazu. W przypadku Realu Madryt znak zapytania widniał przy nazwisku Eduardo Camavingi, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po ostatnim meczu z Getafe. Carlo Ancelotti potwierdził jednak, że to nic poważnego i Francuz będzie gotowy do występu w rewanżu.

Manchester City – Real Madryt, transmisja meczu

Rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City i Real Madryt rozegrany zostanie w środę (17 maja) o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanałach Polsat Sport Premium 1 i TVP1.

