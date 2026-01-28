To tabela fazy ligowej. Oni grają dalej w LM

23:36, 28. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

Liga Mistrzów kończy zmagania w fazie ligowej. Wiemy, kto wywalczył bezpośredni awans i kto zagra w barażach. Z Europą pożegnało się 12 zespołów. Tak prezentuje się ostateczna tabela.

Liga Mistrzów: koniec fazy ligowej. Oto tabela

W ostatniej kolejce fazy ligowej nie brakowało emocji. W 18 meczach padło łącznie 61 bramek – najwięcej w Lizbonie i Liverpoolu. Znamy już finałowy układ tabeli. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyło osiem drużyn, w tym aż pięć z Premier League. Natomiast w barażach zagra 16 zespołów, w tym Real Madryt, Inter i Paris Saint-Germain.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:

MiejsceZespółMeczeBramkiZRPPkt
1.Arsenal823:480024
2.Bayern Monachium822:870121
3.Liverpool820:860218
4.Tottenham Hotspur817:752117
5.FC Barcelona822:1451216
6.Chelsea817:1051216
7.Sporting CP817:1151216
8.Manchester City815:951216
9.Real Madryt821:1250315
10.Inter Mediolan815:750315
11.Paris Saint-Germain821:1142214
12.Newcastle United817:742214
13.Juventus814:1034113
14.Atletico Madryt817:1541313
15.Atalanta810:1041313
16.Bayer 04 Leverkusen813:1433212
17.Borussia Dortmund819:1732311
18.Olympiacos FC810:1432311
19.Club Brugge815:1731410
20.Galatasaray89:1131410
21.AS Monaco88:1424210
22.Karabach Agdam813:2131410
23.Bodø/Glimt814:152339
24.Benfica810:123059
25.Olympique Marsylia811:143059
26.Pafos FC88:112339
27.Union Saint-Gilloise88:173059
28.PSV Eindhoven816:162248
29.Athletic Bilbao89:142248
30.Napoli89:152248
31.FC Kopenhaga812:212248
32.Ajax Amsterdam88:212066
33.Eintracht Frankfurt810:211164
34.Slavia Praga85:190353
35.Villarreal CF85:180171
36.Kajrat Ałmaty87:220171

Bezpośredni awans do 1/8 finału:

  • Arsenal
  • Bayern
  • Liverpool
  • Tottenham
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting
  • Manchester City

Awans do baraży (1/16 finału):

  • Real Madryt
  • Inter Mediolan
  • Paris Saint-Germain
  • Newcastle United
  • Juventus
  • Atlético Madryt
  • Atalanta
  • Bayer 04 Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Olympiakos FC
  • Club Brugge
  • Galatasaray
  • AS Monaco
  • Karabach Agdam
  • Bodø/Glimt
  • SL Benfica

Dla 12 ekip Liga Mistrzów dobiegła końca:

  • Olympique Marsylia
  • Pafos FC
  • Union Saint-Gilloise
  • PSV Eindhoven
  • Athletic Bilbao
  • Napoli
  • FC Kopenhaga
  • Ajax Amsterdam
  • Eintracht Frankfurt
  • Slavia Praga
  • Villarreal CF
  • Kajrat Ałmaty