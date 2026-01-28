Liga Mistrzów: koniec fazy ligowej. Oto tabela
W ostatniej kolejce fazy ligowej nie brakowało emocji. W 18 meczach padło łącznie 61 bramek – najwięcej w Lizbonie i Liverpoolu. Znamy już finałowy układ tabeli. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyło osiem drużyn, w tym aż pięć z Premier League. Natomiast w barażach zagra 16 zespołów, w tym Real Madryt, Inter i Paris Saint-Germain.
Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:
|Miejsce
|Zespół
|Mecze
|Bramki
|Z
|R
|P
|Pkt
|1.
|Arsenal
|8
|23:4
|8
|0
|0
|24
|2.
|Bayern Monachium
|8
|22:8
|7
|0
|1
|21
|3.
|Liverpool
|8
|20:8
|6
|0
|2
|18
|4.
|Tottenham Hotspur
|8
|17:7
|5
|2
|1
|17
|5.
|FC Barcelona
|8
|22:14
|5
|1
|2
|16
|6.
|Chelsea
|8
|17:10
|5
|1
|2
|16
|7.
|Sporting CP
|8
|17:11
|5
|1
|2
|16
|8.
|Manchester City
|8
|15:9
|5
|1
|2
|16
|9.
|Real Madryt
|8
|21:12
|5
|0
|3
|15
|10.
|Inter Mediolan
|8
|15:7
|5
|0
|3
|15
|11.
|Paris Saint-Germain
|8
|21:11
|4
|2
|2
|14
|12.
|Newcastle United
|8
|17:7
|4
|2
|2
|14
|13.
|Juventus
|8
|14:10
|3
|4
|1
|13
|14.
|Atletico Madryt
|8
|17:15
|4
|1
|3
|13
|15.
|Atalanta
|8
|10:10
|4
|1
|3
|13
|16.
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|13:14
|3
|3
|2
|12
|17.
|Borussia Dortmund
|8
|19:17
|3
|2
|3
|11
|18.
|Olympiacos FC
|8
|10:14
|3
|2
|3
|11
|19.
|Club Brugge
|8
|15:17
|3
|1
|4
|10
|20.
|Galatasaray
|8
|9:11
|3
|1
|4
|10
|21.
|AS Monaco
|8
|8:14
|2
|4
|2
|10
|22.
|Karabach Agdam
|8
|13:21
|3
|1
|4
|10
|23.
|Bodø/Glimt
|8
|14:15
|2
|3
|3
|9
|24.
|Benfica
|8
|10:12
|3
|0
|5
|9
|25.
|Olympique Marsylia
|8
|11:14
|3
|0
|5
|9
|26.
|Pafos FC
|8
|8:11
|2
|3
|3
|9
|27.
|Union Saint-Gilloise
|8
|8:17
|3
|0
|5
|9
|28.
|PSV Eindhoven
|8
|16:16
|2
|2
|4
|8
|29.
|Athletic Bilbao
|8
|9:14
|2
|2
|4
|8
|30.
|Napoli
|8
|9:15
|2
|2
|4
|8
|31.
|FC Kopenhaga
|8
|12:21
|2
|2
|4
|8
|32.
|Ajax Amsterdam
|8
|8:21
|2
|0
|6
|6
|33.
|Eintracht Frankfurt
|8
|10:21
|1
|1
|6
|4
|34.
|Slavia Praga
|8
|5:19
|0
|3
|5
|3
|35.
|Villarreal CF
|8
|5:18
|0
|1
|7
|1
|36.
|Kajrat Ałmaty
|8
|7:22
|0
|1
|7
|1
Bezpośredni awans do 1/8 finału:
- Arsenal
- Bayern
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Awans do baraży (1/16 finału):
- Real Madryt
- Inter Mediolan
- Paris Saint-Germain
- Newcastle United
- Juventus
- Atlético Madryt
- Atalanta
- Bayer 04 Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiakos FC
- Club Brugge
- Galatasaray
- AS Monaco
- Karabach Agdam
- Bodø/Glimt
- SL Benfica
Dla 12 ekip Liga Mistrzów dobiegła końca:
- Olympique Marsylia
- Pafos FC
- Union Saint-Gilloise
- PSV Eindhoven
- Athletic Bilbao
- Napoli
- FC Kopenhaga
- Ajax Amsterdam
- Eintracht Frankfurt
- Slavia Praga
- Villarreal CF
- Kajrat Ałmaty