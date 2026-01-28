Liga Mistrzów kończy zmagania w fazie ligowej. Wiemy, kto wywalczył bezpośredni awans i kto zagra w barażach. Z Europą pożegnało się 12 zespołów. Tak prezentuje się ostateczna tabela.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Arsenal - Kajrat Ałmaty

Liga Mistrzów: koniec fazy ligowej. Oto tabela

W ostatniej kolejce fazy ligowej nie brakowało emocji. W 18 meczach padło łącznie 61 bramek – najwięcej w Lizbonie i Liverpoolu. Znamy już finałowy układ tabeli. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyło osiem drużyn, w tym aż pięć z Premier League. Natomiast w barażach zagra 16 zespołów, w tym Real Madryt, Inter i Paris Saint-Germain.

Tabela fazy ligowej Ligi Mistrzów:

Miejsce Zespół Mecze Bramki Z R P Pkt 1. Arsenal 8 23:4 8 0 0 24 2. Bayern Monachium 8 22:8 7 0 1 21 3. Liverpool 8 20:8 6 0 2 18 4. Tottenham Hotspur 8 17:7 5 2 1 17 5. FC Barcelona 8 22:14 5 1 2 16 6. Chelsea 8 17:10 5 1 2 16 7. Sporting CP 8 17:11 5 1 2 16 8. Manchester City 8 15:9 5 1 2 16 9. Real Madryt 8 21:12 5 0 3 15 10. Inter Mediolan 8 15:7 5 0 3 15 11. Paris Saint-Germain 8 21:11 4 2 2 14 12. Newcastle United 8 17:7 4 2 2 14 13. Juventus 8 14:10 3 4 1 13 14. Atletico Madryt 8 17:15 4 1 3 13 15. Atalanta 8 10:10 4 1 3 13 16. Bayer 04 Leverkusen 8 13:14 3 3 2 12 17. Borussia Dortmund 8 19:17 3 2 3 11 18. Olympiacos FC 8 10:14 3 2 3 11 19. Club Brugge 8 15:17 3 1 4 10 20. Galatasaray 8 9:11 3 1 4 10 21. AS Monaco 8 8:14 2 4 2 10 22. Karabach Agdam 8 13:21 3 1 4 10 23. Bodø/Glimt 8 14:15 2 3 3 9 24. Benfica 8 10:12 3 0 5 9 25. Olympique Marsylia 8 11:14 3 0 5 9 26. Pafos FC 8 8:11 2 3 3 9 27. Union Saint-Gilloise 8 8:17 3 0 5 9 28. PSV Eindhoven 8 16:16 2 2 4 8 29. Athletic Bilbao 8 9:14 2 2 4 8 30. Napoli 8 9:15 2 2 4 8 31. FC Kopenhaga 8 12:21 2 2 4 8 32. Ajax Amsterdam 8 8:21 2 0 6 6 33. Eintracht Frankfurt 8 10:21 1 1 6 4 34. Slavia Praga 8 5:19 0 3 5 3 35. Villarreal CF 8 5:18 0 1 7 1 36. Kajrat Ałmaty 8 7:22 0 1 7 1

Bezpośredni awans do 1/8 finału:

Arsenal

Bayern

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Awans do baraży (1/16 finału):

Real Madryt

Inter Mediolan

Paris Saint-Germain

Newcastle United

Juventus

Atlético Madryt

Atalanta

Bayer 04 Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiakos FC

Club Brugge

Galatasaray

AS Monaco

Karabach Agdam

Bodø/Glimt

SL Benfica

Dla 12 ekip Liga Mistrzów dobiegła końca: