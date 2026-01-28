61 goli w ostatniej kolejce LM! Najwięcej w Lizbonie i Liverpoolu

23:21, 28. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów zamyka pierwszy rozdział sezonu 2025/25. Faza ligowa dobiegła końca. Znamy wyniki ostatniej kolejki premierowego etapu zmagań.

Liverpool – Karabach Agdam
Obserwuj nas w
Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Liverpool – Karabach Agdam

Liga Mistrzów: dwa spotkania z sześcioma bramkami

W 8. kolejce 18 spotkań zostało rozegranych tego samego dnia – wszystkie wystartowały o 21.00. Już przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy, że Arsenal i Bayern Monachium to dwie ekipy, które są pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Natomiast Kajrat Ałmaty, Villarreal, Slavia Praga i Eintracht Frankfurt w środę walczyły tylko o honorowe pożegnanie się z Ligą Mistrzów.

We wszystkich spotkaniach padło łącznie 61 bramek. Najwięcej goli obejrzeli kibice zgromadzeni na Anfield Road i Estadio da Luz. Liverpool wygrał 6:0 z Karabachem Agdam Mateusza Kochalskiego, a Benfica po trafieniu w ósmej minucie doliczonego czasu gry pokonała Real Madryt 4:2.

Wyniki ostatniej kolejki fazy ligowej LM:

  • Ajax – Olympiakos SFP 1 – 2
  • Arsenal – Kajrat Ałmaty 3 – 2
  • Athletic Bilbao – Sporting CP 2 – 3
  • Atlético Madryt – FK Bodø/Glimt 1 – 2
  • Bayer Leverkusen – Villarreal CF 3 – 0
  • Borussia Dortmund – Inter Mediolan 0 – 2
  • Club Brugge – Olympique Marsylia 3 – 0
  • Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0 – 2
  • FC Barcelona – FC Kopenhaga 4 – 1
  • Liverpool – Karabach Agdam 6 – 0
  • Manchester City – Galatasaray SK 2 – 0
  • Pafos FC – Slavia Praga 4 – 1
  • Paris Saint-Germain – Newcastle United 1 – 1
  • PSV Eindhoven – Bayern Monachium 1 – 2
  • Union SG – Atalanta 1 – 0
  • SL Benfica – Real Madryt 4 – 2
  • Napoli – Chelsea 2 – 3