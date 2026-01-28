Liga Mistrzów: dwa spotkania z sześcioma bramkami
W 8. kolejce 18 spotkań zostało rozegranych tego samego dnia – wszystkie wystartowały o 21.00. Już przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy, że Arsenal i Bayern Monachium to dwie ekipy, które są pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Natomiast Kajrat Ałmaty, Villarreal, Slavia Praga i Eintracht Frankfurt w środę walczyły tylko o honorowe pożegnanie się z Ligą Mistrzów.
We wszystkich spotkaniach padło łącznie 61 bramek. Najwięcej goli obejrzeli kibice zgromadzeni na Anfield Road i Estadio da Luz. Liverpool wygrał 6:0 z Karabachem Agdam Mateusza Kochalskiego, a Benfica po trafieniu w ósmej minucie doliczonego czasu gry pokonała Real Madryt 4:2.
Wyniki ostatniej kolejki fazy ligowej LM:
- Ajax – Olympiakos SFP 1 – 2
- Arsenal – Kajrat Ałmaty 3 – 2
- Athletic Bilbao – Sporting CP 2 – 3
- Atlético Madryt – FK Bodø/Glimt 1 – 2
- Bayer Leverkusen – Villarreal CF 3 – 0
- Borussia Dortmund – Inter Mediolan 0 – 2
- Club Brugge – Olympique Marsylia 3 – 0
- Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur 0 – 2
- FC Barcelona – FC Kopenhaga 4 – 1
- Liverpool – Karabach Agdam 6 – 0
- Manchester City – Galatasaray SK 2 – 0
- Pafos FC – Slavia Praga 4 – 1
- Paris Saint-Germain – Newcastle United 1 – 1
- PSV Eindhoven – Bayern Monachium 1 – 2
- Union SG – Atalanta 1 – 0
- SL Benfica – Real Madryt 4 – 2
- Napoli – Chelsea 2 – 3