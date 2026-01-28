Andrew Orchard sports photography/ Alamy Na zdjęciu: Liverpool – Karabach Agdam

Liga Mistrzów: dwa spotkania z sześcioma bramkami

W 8. kolejce 18 spotkań zostało rozegranych tego samego dnia – wszystkie wystartowały o 21.00. Już przed pierwszym gwizdkiem wiedzieliśmy, że Arsenal i Bayern Monachium to dwie ekipy, które są pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Natomiast Kajrat Ałmaty, Villarreal, Slavia Praga i Eintracht Frankfurt w środę walczyły tylko o honorowe pożegnanie się z Ligą Mistrzów.

We wszystkich spotkaniach padło łącznie 61 bramek. Najwięcej goli obejrzeli kibice zgromadzeni na Anfield Road i Estadio da Luz. Liverpool wygrał 6:0 z Karabachem Agdam Mateusza Kochalskiego, a Benfica po trafieniu w ósmej minucie doliczonego czasu gry pokonała Real Madryt 4:2.

Wyniki ostatniej kolejki fazy ligowej LM: