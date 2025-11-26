Tabela Ligi Mistrzów. Perfekcyjny Arsenal na szczycie, ciekawy awans do TOP8

Aktualna tabela Ligi Mistrzów po meczach 5. kolejki fazy ligowej. Na szczycie utrzymuje się Arsenal, który wygrał wszystkie pięć spotkań.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal ograł Bayern w meczu na szczycie. Tabela Ligi Mistrzów

Arsenal pozostaje samodzielnym liderem po pięciu kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów. W środowy wieczór ograł przed własną publicznością Bayern Monachium, który dotąd też był bezbłędny. Do czołówki wróciło Paris Saint-Germain, pokonując 5-3 Tottenham. Po raz pierwszy punkty stracił ponadto Inter Mediolan, który nie zdołał dociągnąć nawet do remisu z Atletico Madryt i w samej końców stracił gola na 1-2.

Zwycięstwo Realu Madryt pozwoliło umocnić się w pierwszej ósemce, w której znajduje się też Chelsea oraz Borussia Dortmund. TOP8 uzupełnia Sporting, który w środę ograł Club Brugge 3-0.

Rosną natomiast problemy Barcelony, która po przegranej z Chelsea znacząco oddaliła się od pierwszej ósemki. Niezbyt dobrze wygląda też sytuacja Liverpoolu, który sensacyjnie poległ w rywalizacji z PSV Eindhoven.