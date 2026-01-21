Barcelona po niezwykle emocjonującym meczu zdołała pokonać Slavię Praga. W stolicy Czech padło sześć bramek, a piłkę do siatki dwukrotnie skierował Robert Lewandowski. Jednak Polak zakończył spotkanie z tylko jednym golem.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Slavia Praga - Barcelona)

Barcelona triumfuje w stolicy Czech. Sześć goli w Pradze

Barcelona do rywalizacji w Pradze przystępowała po przegranym spotkaniu z Realem Sociedad. Natomiast Slavia ostatni pojedynek o punkty rozegrała… 13 grudnia – przed pojedynkiem z Dumą Katalonii stołeczna ekipa zaliczyła trzy sparingi. Brak rytmu meczowego Sešívaních faworyzował gości.

Jednak to gospodarze otworzyli wynik rywalizacji na Fortuna Arenie. W 10. minucie z narożnika boiska dośrodkował Tomas Holes, a Vasil Kusej uprzedził Frenkiego de Jonga i… wpadł z piłką do bramki. Barca odpowiedziała w 34. minucie za sprawą Fermina Lopeza, który wyrównał strzałem z ostrego kąta.

Osiem minut później Fermin cieszył się z dubletu – Jindrich Stanek nie zatrzymał uderzenia z z dystansu. A już po dwóch minutach to Joan Garcia musiał sięgać do siatki. Futbolówka dogrywana z rzutu rożnego odbiła się od Roberta Lewandowskiego.

SAMOBÓJ ROBERTA LEWANDOWSKIEGO! 😱 Polak pechowo trafia do własnej bramki…



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/aRzanzwPcX — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2026

Po zmianie stron Barcelona ruszyła do ataku. W 51. minucie z gola cieszył się de Jong, ale jego radość trwała tylko przez chwilę – sędzia odgwizdał ofsajd. Dwanaście minut później kibiców gości w ekstazę wprawił Dani Olmo, który popisał cudownym strzałem z dystansu.

W 71. minucie na listę strzelców wpisał się Lewandowski, który po sytuacyjnym przyjęciu mocnego podania Rashforda zdołał uprzedzić bramkarza gospodarzy. Dla Polaka było to pierwsze trafienie w tej edycji Ligi Mistrzów.

ROBERT LEWANDOWSKI TRAFIA DO SIATKI! 🇵🇱💥 Polak strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie Ligi Mistrzów UEFA! 🔝



📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/QMilroVUNN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2026

Barcelona utrzymała korzystny wynik i wygrała 4:2. Blaugrana z dorobkiem 13 punktów awansowała na 9. miejsce w tabeli LM. Natomiast Slavia ma na koncie trzy oczka i plasuje się na 34. lokacie.

Slavia Praga – FC Barcelona 2:4 (2:2)

Kusej 10′, Lewandowski 44′ (sam.) – Fermin Lopez 34′, 42′, Dani Olmo 63′, Lewandowski 71′