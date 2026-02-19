Real Madryt nie zamierza wycofać się z walki o dobro swojego zawodnika. Vinicius Junior miał zostać zaatakowany na tle rasistowskim, dlatego Królewscy reagują. Jest oficjalny komunikat.

Atlantico Presse Lda/ Alamy Na zdjęciu: Benfica - Real Madryt

Real Madryt domaga się działania UEFA

Skuteczny rewanż – tak w dwóch słowach można opisać wynik meczu Benfica – Real Madryt w pierwszej odsłonie fazy play-off Ligi Mistrzów. Jednak rezultat tego starcia zszedł na dalszy plan wobec wydarzenia z udziałem Viniciusa Juniora i Gianluki Prestianniego. Brazylijczyk już wypowiedziałsię na ten temat, natomiast teraz komunikat w tej sprawie opublikowali Królewscy.

– Klub Real Madyt C. F. informuje, że przekazał dziś UEFA wszystkie dostępne dowody dotyczące incydentów, które miały miejsce we wtorek 17 lutego podczas meczu Ligi Mistrzów, który nasza drużyna rozegrała w Lizbonie przeciwko SL Benfica. Nasz klub aktywnie współpracował z UEFA w ramach śledztwa wszczętego w związku z niedopuszczalnymi przypadkami rasizmu, do których doszło podczas tego meczu. Real Madryt dziękuje za jednogłośne poparcie, wsparcie i sympatię, jakie otrzymał nasz zawodnik Vinicius Jr. ze wszystkich środowisk światowej piłki nożnej. Real Madryt będzie nadal współpracował ze wszystkimi instytucjami w celu wyeliminowania rasizmu, przemocy i nienawiści w sporcie i społeczeństwie – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się 25 lutego na Estadio Santiago Bernabeu. Na ławce goście zabranie Jose Mourinho – podczas meczu Lizbonie trener Benfiki obejrzał czerwoną kartkę.