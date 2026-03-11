Niesamowity mecz Valverde. Real zdemolował City [WIDEO]

22:57, 11. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Real Madryt, dowodzony przez Federico Valverde, rozbił Manchester City w pierwszej odsłonie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Urugwajczyk zanotował spektakularny występ.

Federico Valverde (Real Madryt - Manchester City)
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde (Real Madryt - Manchester City)

Real Madryt – Manchester City: trzy gole, trzy dla gospodarzy

Wydawało się, że to Manchester City ma większe szanse na korzystny wynik na Estadio Santiago Bernabeu. Ale to Real Madryt otworzył wynik rywalizacji. W 20. minucie Thibaut Courtois posłał dalekie podanie w kierunku Federico Valverde. Urugwajczyk uciekł Nico O’Reilly’emu, minął Gianluigiego Donnarummę i posłał piłkę do pustej bramki.

Siedem minut później Valverde cieszył się z drugiego gola. Kapitan Królewskich zebrał futbolówkę po zablokowanym podaniu Viniciusa Juniora i płaskim strzałem nie dał szans reprezentantowi Włoch.

W 42. minucie Real po raz kolejny zaskoczył Donnarummę. Brahim Diaz dograł do Valverde, który podbił piłkę nad Guehim i nie miał problemów z pokonaniem bramkarza City.

Po zmianie stron Los Blancos nie zwolnili tempa. W 56. minucie golkiper Obywateli faulował Viniciusa i sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł sam poszkodowany i przegrał pojedynek z reprezentantem Italii.

Więcej goli w Madrycie już nie oglądaliśmy. Real rozbił Manchester City 3:0, a hat-trickiem popisał się Federico Valverde. Rewanż odbędzie się 17 marca na Etihad Stadium.

Real Madryt – Manchester City 3:0 (3:0)

Valverde 20′, 27′, 42′

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź